401(k)變提款機 2023提前取錢救急人數創新高

許多美國人遇急難事故，從401(k)帳戶提款救急。(圖／123RF)

華爾街日報11日報導，對於許多美國民眾來說，401(k)帳戶扮演雙重任務，除了為退休 生涯儲蓄 之外，若遇急難事故則從帳戶提款，做為緊急應用金，2023年當中為了急用而從401(k)帳戶提前提款的人數創下歷年新高。

報導指出，基金管理機構先鋒集團(Vanguard Group)內部數據顯示，2023年裡因為急用而從401(k)退休帳戶提前提款的客戶人數創新高，占所有401(k)客戶的3.6%，2022年則有2.8%401(k)帳戶提早提款。相較之下，新冠疫情發生前，平均每年僅約2%401(k)帳戶提早提款。先鋒集團為將近500萬民眾管理401(k)退休帳戶，今年6月將公布年度報告。

401(k)帳戶成立宗旨在為晚年打造財務安穩的生活，過去幾年由於股市表現強勁，許多民眾401(k)帳戶充實不少，自動將固定比例工資存入401(k)帳戶存款的某些計畫，也讓民眾獲得強迫儲蓄的好處。

報導分析，401(k)帳戶存款變多，讓某些民眾放心地在緊急時刻提早動用戶頭存款。雖然就業市場欣欣向榮，薪資持續成長，但日常生活開銷全面上漲，托兒花費、汽車保險持續漲價，許多民眾背景沉重的信用卡卡債。

根據國稅局(IRS)規定，納稅人遇到財務困難可以從401(k)帳戶提早提款，例如為了避免因為繳不起房租而被逼遷(eviction)，或者用來繳交醫藥費、學費，提款金額要繳所得稅，另外加上未達59歲半便提早動用401(k)帳戶存款的10%罰款。

先鋒集團統計發現，2023年裡因緊急原因提早動用401(k)存款的民眾當中，將近40%是為了避免房子遭到銀行贖回(foreclosures)，比2022年時的36%增加。

若以金額來看，2023年緊急原因提早動用401(k)帳戶案例，逾75%提款數額不到5000元。