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4種每月帳單 別設定自動付款

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by rostichep from Pixabay
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生活中有些帳單可設定為自動付款，設定後就可不再理會省時省事；但理財網站Go Banking Rates採訪了三位金融專業人士，瞭解他們不使用自動付款功能，以及也不建議客戶使用的原因，尤其是以下這4種每月帳單：

1. 水、電、瓦斯等費用

非營利金融機構Affinity聯邦信用合作社助理副總裁賈拉格爾（Grant Gallagher）說，他聽過這類帳單偶爾會發生重大錯誤的駭人事件，有時會造成數千元的超額帳單。如果將水、電、瓦斯等帳單設定為自動付款，對消費者的荷包可能會造成損失。

賈拉格爾表示，這類公用事業帳單不適合自動付款的原因是，每個月費用都會發生變化，尤其在冬季，家庭暖氣費會因天氣變化而大幅上漲。

2. 健身房會費

剛開始上健身房運動？金融諮詢機構Advise Financial財務長塞加拉（Alonso Rodriguez Segarra）建議，重新考慮是否將會費設定為自動付款。他說，新會員除了要確定該健身房是否適合自己以及個人健康計畫之外，設定自動付款之後，想要取消也有一定難度。

3. 智慧手機

信貸組織Forward Financial 金融理財師杭金斯（Betsy Hutchins）說，如果不是使用吃到飽方案，應避免將每月的手機帳單設定為自動付款。他說，費用很快就會增加，最好每個月都確認金額。

4. 信用卡

為了節省時省力，信用卡是一般人最常使用自動付款的每月帳單；但這樣一來，也錯失了查核每月費用的重要機會。賈拉格爾表示，如果沒有每月檢查帳單是否有任何錯誤的金額或欺詐行為，就該考慮停止自動付款功能，並定期檢視帳單內容。

有未償餘額並且還款接近最低應繳金額的持卡人，是最該停止設定自動付款的人。賈拉格爾說，當卡債逐漸增加時，設定自動付款的最低應繳金額也會隨一定的比率增加；慣常每月支付最低應繳金額者，增加的數字可能讓你大出意料。

信用卡

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