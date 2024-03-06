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慢慢建立財富 專家建議每天存下一小時工資

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by Alex Barcley from Pixabay
示意圖。Image by Alex Barcley from Pixabay

理財網站Go Banking Rates報導，白手起家的百萬富翁、「自動成為百萬富翁」（Automatic Millionaire）一書作者巴赫（David Bach）在部落格中寫道，只要先付錢給自己，每天存下一小時的工資，數十年後就能建立一筆財富。

巴赫指出，多數美國人一生要工作9萬小時，每天至少存下一小時的工資並不為過。事實上，想自動成為百萬富翁有三個規則。巴赫在影音分享網站YouTube上列出了這三個步驟：先付錢給自己、每天先付自己一小時的收入、將理財自動化。

巴赫表示，當你先給付錢給自己時，每賺到一元，第一個拿到的人是自己。他說，雖然這個概念聽起來很簡單，但多數人首先把錢付給美國政府，而不是自己。

巴赫在影片中細分了平均每天八小時的工作時間，所賺得的工資要用於納稅、付房租或貸款、花在交通費及其他所有開支，包括醫療保險、食品與卡債。在付完這些費用後，多數人就沒有餘錢來儲蓄了。

巴赫說，美國人平均一年工作1960個小時，相當於一生約要工作7萬8400至 9萬小時。巴赫希望每個人回答一個問題：在這些時間中，有多少是為自己工作？

巴赫說，他是在擔任財務顧問時接觸了成為百萬富翁的客戶後，才學會了百萬富翁「一小時的力量」。這些客戶會將每天第一個小時的報酬留給自己：合法且無需納稅。

他們是怎麼做到的？巴赫說，他們加入了公司的退休計畫、開設401（k）帳戶，或個人退休帳戶（IRA），然後每天自動投資這個「先付錢給自己」的帳戶中，終生奉行。

巴赫引用了一項關於 401（k）參與者與數萬名 401（k）百萬富翁的研究，根據這項研究，該退休計畫中有7萬2000名百萬富翁。他們平均存下14%的收入：約等於每天一個小時所賺到的錢。

最重要的是，無論時薪是10元還是100元，都可以效法他們；巴赫強調，成功的秘訣在於自己的心態。

他舉例說，一個人每月25天、每天存10元，以8%的回報率計算，這筆錢在35年後將滾出53萬9089元，45年後將達到120萬9173元；如果公司有提供配對供款的福利，那麼它將增長得更多。複利讓你自動成為百萬富翁！

退休 醫療保險 貸款

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