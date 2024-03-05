你有5000元卡債？選這類信用卡可年省400元

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消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)日前公布分析報告指出，若與小型銀行及信用合作社(credit unions)相比，全國規模最大的幾家信用卡 公司通常收取利息較高，持卡人換卡平均每年可省數百元。

不過，理財專家說，根據信用卡種類、刷卡習慣不同等因素來看，某些消費者可能繼續使用大型金融公司信用卡才划得來。

分析報告指出，2023年上半年裡，美國規模最大的金融機構收取信用卡年利率 (annual percentage rate，APR)比小型金融機構高出8%至10%左右。

有著5000元卡債的消費者，如果使用小型金融公司的信用卡，平均一年可省400元到500元。消費者金融保護局在報告中指出，這點對持卡人而言關係重大。美國三大信評機構之一環聯資訊(TransUnion)統計指出，美國民眾平均卡債為6360元。

消費者金融保護局局長邱普拉(Rohit Chopra)16日接受CNBC新聞頻道節目「財經論談」(Squawk Box)時說，分析發現許多消費者使用新銀行、小型金融機構的信用卡比較有利。

邱普拉說，對一般家庭來說，更換信用卡能在一年之內省下數百元花費。

聯準會 (Federal Reserve)數據顯示，美國民眾平均卡債以及美國人卡債總額在2023年底都創下歷年新高，2023年11月間的信用卡利率平均超過21%，同樣也是歷年新高。

消費者金融保護局指出，不管消費者信用評分高低，受到信用卡利息影響都一樣。

舉例來說，信用分數不到619分、被列為「不佳」(poor)的消費者，使用小型銀行信用卡利息中位數為20.62%，大型銀行信用卡利息中位數28.49%。信用分數「極佳」的消費者使用小型銀行信用卡利息中位數15.24%，大型金融機構信用卡利息中位數22.99%。

「信用卡」(CreditCards)網站產業分析師羅斯曼(Ted Rossman)說，大型銀行較常推出現金回饋、旅遊點數累積等刷卡紅利計畫，即使信用卡收取年費，如果獲得紅利超過年費，還是划算。