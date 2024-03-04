我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

中國多所大學籲畢業生別考公務員和研究所 到農村扶貧去

被裁員後避免這個頭號錯誤 否則恐有痛苦後果

編譯陳韻涵／即時報導
示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay
示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

被裁員是痛苦的經驗，若要試圖增加收入，千萬要避免提早提領401(k)退休帳戶存款的這個頭號錯誤，否則恐有嚴重且難以彌補的後果。

摩根資產管理(J.P. Morgan Asset Management)退休方案前主管安‧萊斯特(Anne Lester)提醒，被裁員後千萬不要結清401(k)退休帳戶。

萊斯特的新書「你的最佳財富生活：為你想要的未來聰明儲蓄」(Your Best Financial Life: Save Smart Now for the Future You Want，暫譯)訂3月出版，她接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)訪問時表示，若提領401(k)帳戶，「長程後果將會非常痛苦。」  

金融專家提出幾個理由，說明為何裁員後提領401(k)帳戶的存款應該是最後手段。 

●提前提領401(k)退休帳戶要繳很多稅

金融專家反對提前提領401(k)帳戶的原因是潛在高額稅務，假設被裁員後從401(k)帳戶提領10萬元，這筆錢將納入年度收入，導致稅率變高。 

此外，國稅局(IRS)規定，除可能拖欠地方、州和聯邦稅外，若要在59.5歲前提領退休金，還要多繳10%稅，只有特定條件的免罰例外。

萊斯特表示，考量稅收和罰款費用高昂，最終獲得的錢可能比預期還少，「若領10萬元，可能只剩一半」。

●可能破壞長程退休目標

一旦提領401(k)存款，這些資金就失去複利成長的機會；事後雖然可以再投入更多資金，但無法彌補這段空窗期。

IRAHelp.com稅務專家史洛特(Ed Slott)表示，「任何人都能擁有的最大賺錢資產，就是時間。」

★與其動用退休儲蓄，不妨考慮以下做法平衡開銷。

●零利率信用卡 

萊斯特表示，「若你已撙節其他費用，而信用卡是你填飽肚子的唯一辦法，那就刷卡吧；這不是一種策略，而是絕望之際的非常手段」，因為信用卡的高利率可能讓卡債迅速擴張到失控的數額。 

若被裁員後須靠信用卡應付生活開銷，選用零利率信用卡，或許能避免高達21個月的高額利息。

●申請失業補助

萊斯特建議參考所在州的失業補助，儘管每州規定各異，但勞工部明定非自願離職，通常有資格獲得失業補助。

401(k) 退休金 信用卡

上一則

三少一多飲食原則 助降低大腸癌風險

下一則

好市多會員別忘了 可享5種免費福利

延伸閱讀

中國民營銀行 掀起存款降息潮

中國民營銀行 掀起存款降息潮
灣區醫療新創公司Carbon Health 疫後再裁員

灣區醫療新創公司Carbon Health 疫後再裁員
思科灣區裁員 730職位受影響

思科灣區裁員 730職位受影響
電玩業玩不動 Sony全球遊戲部門要裁員900人

電玩業玩不動 Sony全球遊戲部門要裁員900人

熱門新聞

示意圖。Photo by Amanda Jones on Unsplash

這種維他命吃太多 恐引發心臟病

2024-02-29 09:52
加州的真實身份證(Real ID)。（DMV圖片）

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

2024-02-28 09:48
Image by Tumisu from Pixabay

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

2024-02-26 12:18
圖為在南極洲世界上最大的冰山，名為 A23a。路透

南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒

2024-02-26 09:13
在電商巨頭亞馬遜(Amazon)，你可以在專屬的折價券網頁找便宜，就像在報紙中翻找優惠券般有趣。路透

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

2024-02-27 09:17
慢跑。Image by Daniel Reche from Pixabay

治療憂鬱症 這3種運動最有效

2024-02-26 13:18

超人氣

更多 >
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰
西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光
才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測