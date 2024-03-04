被裁員後避免這個頭號錯誤 否則恐有痛苦後果

示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

被裁員是痛苦的經驗，若要試圖增加收入，千萬要避免提早提領401(k)退休帳戶存款的這個頭號錯誤，否則恐有嚴重且難以彌補的後果。

摩根資產管理(J.P. Morgan Asset Management)退休方案前主管安‧萊斯特(Anne Lester)提醒，被裁員後千萬不要結清401(k)退休帳戶。

萊斯特的新書「你的最佳財富生活：為你想要的未來聰明儲蓄」(Your Best Financial Life: Save Smart Now for the Future You Want，暫譯)訂3月出版，她接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)訪問時表示，若提領401(k)帳戶，「長程後果將會非常痛苦。」

金融專家提出幾個理由，說明為何裁員後提領401(k)帳戶的存款應該是最後手段。

●提前提領401(k)退休帳戶要繳很多稅

金融專家反對提前提領401(k)帳戶的原因是潛在高額稅務，假設被裁員後從401(k)帳戶提領10萬元，這筆錢將納入年度收入，導致稅率變高。

此外，國稅局(IRS)規定，除可能拖欠地方、州和聯邦稅外，若要在59.5歲前提領退休金 ，還要多繳10%稅，只有特定條件的免罰例外。

萊斯特表示，考量稅收和罰款費用高昂，最終獲得的錢可能比預期還少，「若領10萬元，可能只剩一半」。

●可能破壞長程退休目標

一旦提領401(k)存款，這些資金就失去複利成長的機會；事後雖然可以再投入更多資金，但無法彌補這段空窗期。

IRAHelp.com稅務專家史洛特(Ed Slott)表示，「任何人都能擁有的最大賺錢資產，就是時間。」

★與其動用退休儲蓄，不妨考慮以下做法平衡開銷。

萊斯特表示，「若你已撙節其他費用，而信用卡是你填飽肚子的唯一辦法，那就刷卡吧；這不是一種策略，而是絕望之際的非常手段」，因為信用卡的高利率可能讓卡債迅速擴張到失控的數額。

若被裁員後須靠信用卡應付生活開銷，選用零利率信用卡，或許能避免高達21個月的高額利息。

●申請失業補助

萊斯特建議參考所在州的失業補助，儘管每州規定各異，但勞工部明定非自願離職，通常有資格獲得失業補助。