被裁員後避免這個頭號錯誤 否則恐有痛苦後果

被裁員是痛苦的經驗,若要試圖增加收入,千萬要避免提早提領401(k)退休帳戶存款的這個頭號錯誤,否則恐有嚴重且難以彌補的後果。

摩根資產管理(J.P. Morgan Asset Management)退休方案前主管安‧萊斯特(Anne Lester)提醒,被裁員後千萬不要結清401(k)退休帳戶。

萊斯特的新書「你的最佳財富生活:為你想要的未來聰明儲蓄」(Your Best Financial Life: Save Smart Now for the Future You Want,暫譯)訂3月出版,她接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)訪問時表示,若提領401(k)帳戶,「長程後果將會非常痛苦。」

金融專家提出幾個理由,說明為何裁員後提領401(k)帳戶的存款應該是最後手段。

●提前提領401(k)退休帳戶要繳很多稅

金融專家反對提前提領401(k)帳戶的原因是潛在高額稅務,假設被裁員後從401(k)帳戶提領10萬元,這筆錢將納入年度收入,導致稅率變高。

此外,國稅局(IRS)規定,除可能拖欠地方、州和聯邦稅外,若要在59.5歲前提領退休金 ,還要多繳10%稅,只有特定條件的免罰例外。

萊斯特表示,考量稅收和罰款費用高昂,最終獲得的錢可能比預期還少,「若領10萬元,可能只剩一半」。

●可能破壞長程退休目標

一旦提領401(k)存款,這些資金就失去複利成長的機會;事後雖然可以再投入更多資金,但無法彌補這段空窗期。

IRAHelp.com稅務專家史洛特(Ed Slott)表示,「任何人都能擁有的最大賺錢資產,就是時間。」

★與其動用退休儲蓄,不妨考慮以下做法平衡開銷。

萊斯特表示,「若你已撙節其他費用,而信用卡是你填飽肚子的唯一辦法,那就刷卡吧;這不是一種策略,而是絕望之際的非常手段」,因為信用卡的高利率可能讓卡債迅速擴張到失控的數額。

若被裁員後須靠信用卡應付生活開銷,選用零利率信用卡,或許能避免高達21個月的高額利息。

●申請失業補助

萊斯特建議參考所在州的失業補助,儘管每州規定各異,但勞工部明定非自願離職,通常有資格獲得失業補助。