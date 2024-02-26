我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南極之旅上船後卻不去南極 旅客憤怒

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Tumisu from Pixabay
Image by Tumisu from Pixabay

退休後開始需要從帳戶提款時，或許會面臨多項選擇：社安金、401（k）、個人退休帳戶（IRA）、股票投資股息以及其他可變現資產，如何妥善利用這些不同的收入來源十分重要。理財網站Smart Asset報導，提領的順序不當、在錯誤的年齡領取社安金或不考慮稅務因素，都可能損害退休後的收入。為充分利用養老儲蓄，以下是4個應避免的錯誤：

錯誤1：沒有從投資收入開始提領

先從投資收入提款，可讓退休帳戶有更多時間透過複利增長。如果直接從401(k) 或IRA領錢，可能會損失自己多年的退休儲蓄收入。

無論持有的是共同基金、經紀帳戶、ETF、股票或債券，都需要納稅，因此在提款時須繳納資本利得稅；有些投資每年的配息須繳稅，例如部分共同基金。

錯誤2：在62歲時申領社安金

如果想獲得最高的社安金，需工作至「完全退休」年齡；而62歲、66歲或67歲，都不是領取最高金額社安金的最佳年齡，須等到70歲。如果在此之前申領，將無法獲得最高金額。

錯誤3：在達到強制最低提領額（RMD）的年齡前，就先從401(k)帳戶取款

雖然可以在年滿59歲半時開始從401(k)領錢，但這並不是個好主意。法律並沒有在72歲前強制進行最低提款的規定，所以這段時間可以透過複利讓帳戶中的存款持續增長。

錯誤4：還有其他選擇卻先動用羅斯（Roth）帳戶存款

理財專家指出，盡可能延遲從羅斯退休帳戶中提款。因為存入該帳戶的錢已提前繳稅，因此取款時，不會計入應稅收入。

先從其他帳戶提款，可讓羅斯退休帳戶的存款繼續擴大免稅金額。由於該帳戶為稅後資金，國稅局不會再次課稅，因此也沒有最低提領額的限制；只要不動用它，帳戶的錢就可不斷增長。

退休 社安金 投資

上一則

輕巧不漏水 水瓶3.3萬人喊讚

下一則

治療憂鬱症 這3種運動最有效

延伸閱讀

水庫滿位雖好 地下儲水量更可觀

水庫滿位雖好 地下儲水量更可觀
大學529教育計畫存款 可轉入受益人退休帳戶

大學529教育計畫存款 可轉入受益人退休帳戶
NBA／溫班亞瑪首戰就輸球 溜馬馬瑟倫捧新秀挑戰賽MVP

NBA／溫班亞瑪首戰就輸球 溜馬馬瑟倫捧新秀挑戰賽MVP
喬州醫師接生扯斷嬰兒頭顱 被控阻止胎兒屍檢 法醫：謀殺

喬州醫師接生扯斷嬰兒頭顱 被控阻止胎兒屍檢 法醫：謀殺

熱門新聞

燕麥。Photo by Margarita Zueva on Unsplash

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

2024-02-22 11:16
克萊斯勒(Chrysler) Pacifica混合式電動車。美聯社

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

2024-02-19 10:26
影音編輯。示意圖。Photo by Ryan Snaadt on Unsplash

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

2024-02-21 11:28
球芽甘藍。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

2024-02-20 10:38
Photo by rupixen.com on Unsplash

想買便宜機票 把握出發前這個時間段

2024-02-20 09:52
威斯康辛州麥迪遜（Madison）。Image by 12019 from Pixabay

美國這5城市生活品質最高 第1名是大學城

2024-02-23 10:26

超人氣

更多 >
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示
特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應
矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」
封面故事／留美學者王晨光被劫殺 我見證了庭審

封面故事／留美學者王晨光被劫殺 我見證了庭審