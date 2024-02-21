喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

影音編輯。示意圖。Photo by Ryan Snaadt on Unsplash

無論是當作副業或全職工作，越來越多美國人開始嘗試自由職業（freelancing）。根據自由職業平台Upwork最新研究，全美自由工作者人數在2023年創下新高，從上一年的6000萬人劇增至6400萬人，佔全體勞動力的38%。

自由職業網站Fiverr主管霍儂（Yoav Hornung）在接受CNBC訪問時表示，企業越來越依賴自由工作者來精簡人力與辦公室支出。雇用自由工作者的企業類別也不斷在變化，例如最近幾個月，在Fiverr上對具人工智慧（AI ）專業技能者的需求明顯增加，包括影音編輯（Video editing）以及與AI溝通的提示工程師（prompt engineers）。

除了AI相關工作外，以下是Fiverr在2024年最熱門的三種自由職業及收費水準；這些工作都可在家完成，每個案子報酬都超過100元：

1. 影音編輯

從事後製工作的影音編輯，需使用不同軟體將原始素材組合成成品。霍儂說，最近有兩個領域對這類人才出現「高度需求」：AI與社群媒體 。

2023年1至7月間，在Fiverr上，AI影音編輯的搜尋量成長超過625%。這些創作者利用AI製作影片背景、配音、加強音效與視覺元素等。

霍儂表示，短影音的內容編輯是另一項熱門技能。類似Reel、Shorts與抖音 （TikTok）的「碎片式」內容越來越受歡迎，對能夠產出快速、吸引人內容的自由工作者需求激增。在Fiverr上，影音編輯通常每個案子至少收費100元。

2. 社群媒體管理與內容創作

社群媒體管理者與專業人士，透過不同平台為客戶或企業開發、編輯與推廣內容，以吸引更多觀眾。霍儂表示，隨著越來越多人、尤其是年輕消費者在社群媒體上購物，品牌與企業的優良在線形象空前重要。

他說，今年從事社群媒體管理的自由工作者需掌握的最有價值技能，是為客戶創造「真實可信」內容的能力。社群媒體管理與專業人士的收費，每個案子從150元起跳。

3. 行動應用程式開發

行動應用程式（app）開發人員是為智慧手機、平板電腦、電腦與其他設備創立應用程式的軟體工程師，他們通常需與平面設計師、數據科學家一起共事。

霍儂指出，在Fiverr上，「app開發」的搜尋量自2023年初以來持續增長，越來越多品牌正採取「行動優先」策略，以滿足更多消費者是透過手機、而非電腦或親自與企業互動的趨勢。行動app開發人員，每個案子至少收費500元。

霍儂說，如果正在考慮在上述任何一個領域從事自由工作，僅學習工作所需的技能是不夠的，最成功的自由職業者之所以與眾不同，在於他們的軟技能（soft skills）與獲得認可。加強溝通與企劃等軟技能，並展現如何運用這些技能，對自由工作者與客戶間建立起信任有很大的幫助。