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未阻再三匯巨款 被騙72萬的華婦告摩根大通銀行

編譯莊瑞萌／即時報導
Image by AzamKamolov from Pixabay
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洛杉磯時報報導，2022年夏天短短三週內，80歲的艾莉絲．林(Alice Lin)在聊天程式中遭遇詐騙，損失超過72萬元，成為「殺豬盤」騙局的受害者，讓這位育有四個孩子的母親一度考慮了結自己生命。她雖承認自己判斷失誤，但最後決定提告摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)，指控銀行未阻止她持續進行大筆匯款。

艾莉絲遭遇詐騙是從一次收到某個人的訊息開始。一名不認識的男性網路用戶知道艾莉絲曾在家庭保健市場工作後，表示自己也是同業，不久便說妻子死於直升機墜機意外，並傳送一張在醫院拍攝的照片，稱當時自己仍在醫院康復中。

艾莉絲在60年代從台灣移居美國，對於自己兩任丈夫死於癌症的那種痛苦深有體會，她現在照顧殘障的小兒子，夢想是有足夠的錢，讓兒子在她離世後能維持生活。

詐騙分子告訴她，自己投資虛擬貨幣賺了大錢，他說服艾莉絲在一個網路投資平台開戶，該平台顯示她第一筆2萬元的存款出現巨額回報。他繼續勸說加碼投資就能賺更多，於是她持續匯出大筆資金並相信顯示她獲利30萬元的「對帳單」是真的，艾莉絲甚至還拜託女兒贊助更多錢投資，但女兒立即起了疑心，不過為時已晚無法取回匯款。

艾莉絲表示，她是在匯款2萬到20萬不等的金額後，才收到摩根大通銀行的提醒，大女兒是帳戶共有人，銀行應該事先諮詢她。她另一位女兒不解地說，為什麼金融機構經常聯繫客戶詢問是否有信用卡交易，但她的母親六次到南帕薩迪納(South Pasadena)摩根大通銀行和一次到雷東多海灘(Redondo Beach)摩根大通銀行進行大筆資金轉帳時，卻幾乎沒人管。

艾莉絲哭著說，「這個騙子不能毀了我的生活，」歷經積蓄被騙光後，她每天都透過禱告獲得支撐的力量，同時也決定公開她的遭遇，幫助其他人不再遭受同樣的苦果。

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