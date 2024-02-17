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遷居邁阿密 貝佐斯賣20億元股票免繳稅

編譯俞仲慈／綜合報導
億萬富豪貝佐斯和未婚妻蘿倫·桑切斯。(路透)
億萬富豪貝佐斯和未婚妻蘿倫·桑切斯。(路透)

據CNBC報導，亞馬遜老闆、億萬富豪貝佐斯(Jeff Bezos)上周出售20億元股票，而且獲利不用繳一毛錢稅金。

貝佐斯去年在社群平台Instagram宣布搬離西雅圖，遷居邁阿密，對外說法是就近照顧父母並關注太空探索公司Blue Origin火箭發射任務，但幕後原因其實就是避稅。

根據報導，華盛頓州不徵收個人所得稅，但自2022年起實施新稅制，凡出售股票或債券金額逾25萬元者，要徵收7%資本利得稅(capital gains tax)；換言之，只要定居西雅圖，貝佐斯出售股票都得繳稅。

自1998年以來，貝佐斯幾乎每年都會出售數十億元亞馬遜股票，以贊助慈善事業或投資Blue Origin公司，但是華州新稅制生效後，貝佐斯2022年和2023年沒有出售一張股票。

貝佐斯耗資5億元打造豪華遊艇，並連續購買豪宅，因此近年恢復出售持股。圖為據稱是貝...
貝佐斯耗資5億元打造豪華遊艇，並連續購買豪宅，因此近年恢復出售持股。圖為據稱是貝佐斯花巨資建造的遊艇。(美聯社)

不過最近貝佐斯耗資5億元打造一艘417呎長的豪華巨型遊艇，並和未婚妻蘿倫·桑切斯(Lauren Sánchez)接連購買豪宅，需要大筆資金，因此恢復售股。

根據上周提交給聯邦證券交易委員會(SEC)的文件，貝佐斯預計2025年1月31日以前拋售5000萬股股票，總值逾87億元。

由於佛州政府沒有徵收所得稅或資本利得稅，因此上周出售20億元股票，可以省下1億4000萬元稅金，若未來再出售5000萬股，又可省下至少6億1000萬元稅金。

報導指出，貝佐斯為了打造新居，在富豪聚集的「印地安河島」(Indian Creek Island)社區，砸下1億4700萬元買下兩棟豪宅，還看中另外三棟豪宅。

邁阿密當地房仲透露，貝佐斯可能拆掉豪宅重新設計建造，新家成本可能超過2億元。

億萬富豪貝佐斯和未婚妻蘿倫·桑切斯。(路透)
億萬富豪貝佐斯和未婚妻蘿倫·桑切斯。(路透)

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