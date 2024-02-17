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租房「單身稅」 紐約一年2萬元最貴

編譯陳韻涵／綜合報導
「Zillow」網路調查發現，單人自租一戶單房公寓的價格，比兩人平均分攤房租費用貴出許多，各大城市中以紐約差距最多，一年可高達2萬100元。(美聯社)
「Zillow」網路調查發現，單人自租一戶單房公寓的價格，比兩人平均分攤房租費用貴出許多，各大城市中以紐約差距最多，一年可高達2萬100元。(美聯社)

房地產資訊網站「Zillow」12日公布2023年全美50大城市租金調查，結果發現，單人自租一戶單一套房公寓的價格，比兩人分攤的平均花費還多，而這樣的人均差額被謔稱為「單身稅」(singles tax)；調查顯示，紐約單身稅一年高達2萬100元，排名第一。

Zillow調查指出，「單身稅」一年超過1萬元的前七大城市在紐約之後依序為舊金山(1萬3438元)、聖荷西(1萬1967元)、華盛頓特區(1萬1452元)、波士頓(1萬1399元)、聖地牙哥(1萬849元)，以及西雅圖(1萬825元)。

紐約的單身稅比去年上漲600元，舊金山、聖荷西、波士頓和華盛頓特區等城市的單身稅同比2023年略減，但仍無法抵消這些城市的物價上漲。

單身稅榜單前十大城市的最後三個城市的「稅金」尚未超過1萬元，依序為亞特蘭大(9000元)、丹佛(8984元)，以及洛杉磯(8857元)。

在單身稅榜單中墊底的城市為底特律，每年只要4300元；吊車尾的另外四個城市則為水牛城、曼菲斯、辛辛納提和密爾瓦基。

調查指出，以賓州的費城為例，2023年獨自在費城租屋平均每年花費6185元，略低於全美平均的7110元；2023年在費城獨自租屋的代價為6185元，同比去年減少41元，且訪察的50個大城市中算相對可負擔的價位。

全美50個大城市中，有31個城市的單身稅比費城高；調查顯示，紐約的單身稅最高，單一套房每年租金上看2萬100元，相當於可在費城租兩套公寓。

Zillow租屋趨勢專家艾蜜莉‧麥唐納(Emily McDonald) 表示，「獨自租屋者雖然羨慕有室友的人少繳單身稅，但獨居享受的福利大於經濟利益，對單獨租戶而言，了解所在地的居住成本並衡量價格是否值得很重要。」

2023年全美50大城「單身稅」紐約最高，一年多達2萬100元。(美聯社)
2023年全美50大城「單身稅」紐約最高，一年多達2萬100元。(美聯社)

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