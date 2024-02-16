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實現五子登科的「美國夢」 要花340萬元

編譯陳韻涵／即時報導
Image by Charles McArthur from Pixabay
Image by Charles McArthur from Pixabay

金融網站「投資百科」(Investopedia)近期分析指出，從結婚、育兒、買房子車子、孩子的大學學費，一直到為退休儲蓄，想要實現「五子登科」的「美國夢」，成本約345萬5305元；然而據喬治城大學研究指出，一般美國工人的平均終身收入為230萬元，美國夢根本遙不可及。

「投資百科」的分析統計了實現傳統美國夢的平均成本，例如擁有一棟房子和撫養兩個孩子到18歲成年。

另據「今日美國報」(USA Today)分析指出，一家四口的美國夢每年成本約13萬元，但人口普查局的數據顯示，一般家庭收入中位數只有7萬4450元。

「投資百科」的分析涵蓋孩子念大學的學費、家庭醫療保健等費用，這些費用可由雙薪家庭的父母分擔，但基本生活費的經濟負擔突顯單薪家庭落入財務困境的風險較高。

丕優研究中心(Pew Research Center)數據顯示，1971年至2021年，單薪家庭比雙薪家庭更容易陷入貧窮，且可能滑下收入階梯，但受過高等教育的人士仍負擔得起中產階級生活。

喬治城大學勞動與教育中心(Center on Education and the Workforce)估計，擁有學士學位的美國人，平均終身收入約為230萬元，擁有博士或企業管理碩士(MBA)等專業領域學位的人，其收入分別為330萬元和360萬元。

「投資百科」估計，實現美國夢的基本開銷包括：

醫院生產，每人健保自付額：5708元。

結婚戒指和訂婚戒指：3萬5800元，婚禮策畫網站「The Knot」數據顯示，2023年結婚成本比2022年增加2000元。

撫養兩個孩子至18歲：57萬6896元。

一生買十輛車：27萬1330元。

兩個孩子一年大學學費：4萬2080元，大學學費因個人選擇而差異頗大。

平均購屋成本(含房貸)：79萬6998元，其中頭期款為10%，房貸則為30年期固定房貸利率7.2%。

寵物：6萬7935元。

26歲到65歲的健康保險：93萬4752元。

退休開銷：71萬5958元，前提是扣除退休前的各項成本，並靠退休前年收入的80%度日。

葬禮費用：7848元。

投資 退休 人口普查

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