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裁員陰影下 上班族如何預做準備

編譯周靜芝 / 即時報導
024年才剛開始，eBay、Riot Games與洛杉磯時報等科技、媒體公司便掀起一波大規模裁員潮。歐新社
024年才剛開始，eBay、Riot Games與洛杉磯時報等科技、媒體公司便掀起一波大規模裁員潮。歐新社

2024年才剛開始，eBay、Riot Games與洛杉磯時報等科技、媒體公司便掀起一波大規模裁員潮；在人人自危下，上班族最好未雨綢繆，思考如何保住飯碗。美聯社報導，如果擔心會被裁員，以下是理財專家與職涯顧問所提供的幾個因應之道。

開始儲蓄

即使目前工作穩定，也要開始準備應急基金，這一點十分重要，尤其是可能會失去工作時；即使無法存夠失業期間所需的生活費，但哪怕是一小筆錢也能減輕不少壓力。

如果正在努力償還債務，影響儲蓄能力，專家建議放慢還款速度，但至少支付最低還款金額，讓手邊有些餘錢，以備不時之需。理財app YNAB創辦人麥肯漢（Jesse Mecham）表示，避免進一步負債也很重要。

更新簡歷

人力資源網站Indeed職業趨勢專家多布洛斯基（Scott Dobroski）表示，不時更新簡歷是個好主意，但也要掌握客製化的原則，以適應多種工作；要做到這一點，可在簡歷的描述中加入所要申請工作的相關關鍵詞。

即便打算待在相同行業，工作要求的技能可能略有不同，如果轉到另一個領域，則需要全新技能。多布洛斯基說，不時更新簡歷並加以客製化，當需要跳槽時，或許會順利些。

活絡人際網路

職業指導顧問里昂絲（Marlo Lyons）指出，在現有行業中建立人脈是件好事，與朋友談論其他地方可能出現的職缺，可以有機會搶得先機。

增強專業技能

學習新技能並在簡歷中列舉獲得的證書或參加的課程，是自我提升的好方法。里昂絲說，如果認為自己可能會應徵其他工作，便去補足相關技能、增強競爭力。不論是留在現有工作崗位，或須另謀去處，參加免費的線上課程，或報考特定的執照，增加簡歷上的技能都能從中受益。

里昂絲指出，Coursera和edX等網站都提供來自美國大學的課程與證書，其中部分課程甚至免費。

024年才剛開始，eBay、Riot Games與洛杉磯時報等科技、媒體公司便掀...
024年才剛開始，eBay、Riot Games與洛杉磯時報等科技、媒體公司便掀起一波大規模裁員潮。美聯社

儲蓄 裁員 洛杉磯

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