我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨改推米雪兒參選？前共和黨官員這樣說

民主黨眾議員提案 社安金免繳聯邦稅

3關鍵 助你迅速獲得退稅

記者顏伶如／即時報導
根據統計，納稅人去年平均領取3167元退稅。(美聯社)
根據統計，納稅人去年平均領取3167元退稅。(美聯社)

美國人對報稅季節帶著又愛又恨的糾結：報稅手續令人討厭，有退稅可拿則讓人欣慰。根據統計，納稅人去年平均領取3167元退稅。

2024報稅季節1月29日起至4月15日截止，國稅局(IRS)在這段期間將受理2023年報稅。住在緬因州、麻州的居民報稅截止日期為4月17日，因為4月15日愛國日(Patriot's Day)、4月16日解放日(Emancipation Day)在這兩州剛好都放假。

國稅局發言人史密斯(Eric Smith)指出，國稅局估計今年將收到1億6700萬份稅表，許多民眾都有退稅可拿。

華盛頓郵報理財專欄作家辛格塔芮（Michelle Singletary）指出，如果想要盡早拿到退稅，必須把握三大要領：不要出錯、採用電子報稅、以直接存入(direct deposit)方式領取退稅。

即使是稅表上出現簡單錯誤，也可能導致案件處理過程耽擱，退稅遲領。常見疏失包括表格填寫不完整、計算錯誤等，使得國稅局必須動用人工審查。

如果報稅案件被標示有身份竊盜(identity theft)或詐騙嫌疑，退稅當然將受到影響。

採用電子報稅的民眾，如果允許國稅局將退稅直接存入銀行戶頭，退稅最快在21個日曆天(calendar days， 包括周末和假日) 即可入帳。若以郵寄方式領取退稅支票，則可能耗時四周。

納稅人可以前往國稅局網站irs.gov的「我的退稅在哪裡？」(Where's My Refund?)專區，查詢退稅支票核發進度。國稅局每日更新資料，通常在午夜時分完成更新。納稅人提出電子報稅之後，通常24小時之後就能透過「我的退稅在哪裡？」查詢工具看到退稅核發進度，採用紙版報稅的納稅人則在申報4周之後可以看到查詢結果。

國稅局說，查詢退稅進度時，民眾會看到以下不同訊息：

＊「退稅申請表格已收到」(Return received)

＊「退稅已核准」(Refund approved)

＊「退稅已寄出」(Refund sent)

「退稅已寄出」代表已發放退稅，金額約5天後會在戶頭顯示， 郵寄支票的話則需數周。

退稅 報稅 國稅局

上一則

過年送禮如何不失禮 選擇象印 新年的完美贈禮

下一則

環保新選擇 竹衛生紙漸受歡迎

延伸閱讀

報稅開始 紐約市低收可享免費服務

報稅開始 紐約市低收可享免費服務
IRS免費網路報稅 今年在12州試辦

IRS免費網路報稅 今年在12州試辦
報稅季節到 BBB提醒小心歹徒假冒稅務員詐騙

報稅季節到 BBB提醒小心歹徒假冒稅務員詐騙
沒社安號低收入戶 別錯過數千元退稅 及早準備

沒社安號低收入戶 別錯過數千元退稅 及早準備

熱門新聞

不想花大錢買新車、打算以實惠價格購買可靠的二手車，雖是不錯的如意算盤，然而有些「地雷」車款並不是很好的投資。路透

買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失

2024-02-02 09:52
古巴哈瓦那。Photo by Spencer Everett on Unsplash

寫過66本旅遊書 他最愛這5城市

2024-02-06 12:18
油炸食物。Image by AquinoeBrito from Pixabay

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

2024-02-01 09:25
Image by ally j from Pixabay

馬鈴薯剛出烤箱 記得做這動作保持鬆軟質地

2024-02-02 11:15
皇家加勒比旗下最年長的海洋富麗號(Grandeur of the Seas)。路透

避開人潮 選搭較老郵輪可省錢

2024-02-05 09:51
Photo by Gregory Pappas on Unsplash

助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事

2024-02-02 09:26

超人氣

更多 >
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕

冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
梅西挨轟辱華 日媒體人：中國和香港球迷太玻璃心了

梅西挨轟辱華 日媒體人：中國和香港球迷太玻璃心了