3關鍵 助你迅速獲得退稅

根據統計，納稅人去年平均領取3167元退稅。(美聯社)

美國人對報稅 季節帶著又愛又恨的糾結：報稅手續令人討厭，有退稅 可拿則讓人欣慰。根據統計，納稅人去年平均領取3167元退稅。

2024報稅季節1月29日起至4月15日截止，國稅局 (IRS)在這段期間將受理2023年報稅。住在緬因州、麻州的居民報稅截止日期為4月17日，因為4月15日愛國日(Patriot's Day)、4月16日解放日(Emancipation Day)在這兩州剛好都放假。

國稅局發言人史密斯(Eric Smith)指出，國稅局估計今年將收到1億6700萬份稅表，許多民眾都有退稅可拿。

華盛頓郵報理財專欄作家辛格塔芮（Michelle Singletary）指出，如果想要盡早拿到退稅，必須把握三大要領：不要出錯、採用電子報稅、以直接存入(direct deposit)方式領取退稅。

即使是稅表上出現簡單錯誤，也可能導致案件處理過程耽擱，退稅遲領。常見疏失包括表格填寫不完整、計算錯誤等，使得國稅局必須動用人工審查。

如果報稅案件被標示有身份竊盜(identity theft)或詐騙嫌疑，退稅當然將受到影響。

採用電子報稅的民眾，如果允許國稅局將退稅直接存入銀行戶頭，退稅最快在21個日曆天(calendar days， 包括周末和假日) 即可入帳。若以郵寄方式領取退稅支票，則可能耗時四周。

納稅人可以前往國稅局網站irs.gov的「我的退稅在哪裡？」(Where's My Refund?)專區，查詢退稅支票核發進度。國稅局每日更新資料，通常在午夜時分完成更新。納稅人提出電子報稅之後，通常24小時之後就能透過「我的退稅在哪裡？」查詢工具看到退稅核發進度，採用紙版報稅的納稅人則在申報4周之後可以看到查詢結果。

國稅局說，查詢退稅進度時，民眾會看到以下不同訊息：

＊「退稅申請表格已收到」(Return received)

＊「退稅已核准」(Refund approved)

＊「退稅已寄出」(Refund sent)

「退稅已寄出」代表已發放退稅，金額約5天後會在戶頭顯示， 郵寄支票的話則需數周。