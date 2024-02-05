我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英鋼琴家「K博士」不畏爭議 曬中華民國國旗

打擊美墨邊境非法入境 參院研議6大機制

買房太貴、永遠當租屋族？這5件事幫你保護財務

編譯廖振堯／即時報導
Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay
Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay

買房子可以自住、可以轉手，也能留給後代子孫，長期以來一直被視為明智的投資，但房產網路平台Zumper去年12月的報告發現，由於房價、房貸利率處於歷史高位，38.5%的租屋族表示永遠不打算買房。不管是永不買房或暫不買房，CNBC財經頻道提供5個租屋族應立即採取的理財措施。

取得租客保險

若發生搶劫、火災等嚴重事故，租客保險便十分重要。可考慮Lemonade Inc.保單，每月只需付5元，且可在應用程式或網站上購買、30%的索賠申請可在幾秒鐘內解決。這家純數位保險公司在J.D. Power的2023年調查中獲得相對較高的854分、在信評機構AM Best的財務評分獲得優秀的A級。

支付房租有回饋的信用卡

用信用卡付房租通常不太可行，不僅有2.5%到2.9%的手續費，若沒一次付清下個月可能還需支付利息。但Bilt Mastercard®專為租屋族推出，不僅免手續費，一期內完成五次交易就能獲得獎勵積分：房租每花費1元可賺取1點(每年最多10萬點積分)、餐飲每1元可賺3點積分、旅行每元可賺2點積分，其他消費每1元可賺1點積分。

維持良好信用分數

大多數房東在審核租屋申請時都會檢查信用評分，這是確保租屋族能持續租房的最重要因素之一。為了保持的信用評分至少「良好」(FICO評分670到789），您應該努力按時付款、全額付款，且不要一次開設太多帳戶。

租屋族稅收抵免

全美約一半的州向租屋族提供某種稅收抵免，通常是估算房東的財產稅中有多少來自租屋族付的租金。據Rent.com，其中約半數的州只向年齡較大和/或殘疾的租屋族提供這項福利，多數州都有嚴格的收入或租金限制，只有當房東如實繳納財產稅、且租客不與扶養人同住時，才能申請抵免。

退休儲蓄

租屋族無法靠賣房、收租或抵押房產來取得退休資產，因此需要其他存錢策略。許多理財規劃師建議每年至少存入15%收入當退休基金。一個不錯的判斷目標：退休時需存到當時年薪的10倍。

退休 保險 房東

上一則

新手想種菜 如何規畫？

下一則

甜椒顏色不同 營養有差嗎？

延伸閱讀

每周2.5家報紙倒閉…拯救少數族裔媒體 專家：須政策支持

每周2.5家報紙倒閉…拯救少數族裔媒體 專家：須政策支持
電動車稅收抵免 須夫妻年收30萬以下

電動車稅收抵免 須夫妻年收30萬以下
華人報稅服務中心提醒報稅者 需了解2023年度新變更和注意事項

華人報稅服務中心提醒報稅者 需了解2023年度新變更和注意事項
「企業申請中95%是詐欺」 國會要終止疫情減稅政策

「企業申請中95%是詐欺」 國會要終止疫情減稅政策

熱門新聞

好市多(Costco)。美聯社

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

2024-01-30 09:24
2024年在內華達州拉斯維加斯舉行的消費性電子展中，有人在拍攝本田Honda去年11月才推出的折疊式純電動機車Motocompacto。歐新社

本田折疊式電動機車 重量僅41磅 時速可達15哩 售價995元

2024-01-31 09:47
油炸食物。Image by AquinoeBrito from Pixabay

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

2024-02-01 09:25
不想花大錢買新車、打算以實惠價格購買可靠的二手車，雖是不錯的如意算盤，然而有些「地雷」車款並不是很好的投資。路透

買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失

2024-02-02 09:52
Image by ally j from Pixabay

馬鈴薯剛出烤箱 記得做這動作保持鬆軟質地

2024-02-02 11:15
如果想在家或在世界任何地方都可工作，不妨考慮從事會計、科技或平面設計方面的工作。示意圖。Photo by Anete Lūsiņa on Unsplash

想遠距工作？這10家公司在招人

2024-01-31 10:14

超人氣

更多 >
經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅
南加8縣緊急狀態 華人區大雨如注 路面積水嚴重

南加8縣緊急狀態 華人區大雨如注 路面積水嚴重
封面故事／低收老年移民 未來在哪裡

封面故事／低收老年移民 未來在哪裡