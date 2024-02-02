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享有健全財務 破除信用分數3誤解

記者顏伶如／即時報導
不論喜歡與否， 信用分數(credit scores)都是整體財務的環節之一，攸關房貸、車貸申辦資格與租屋契約，還涉及房屋保險與汽車保險保費多少。美聯社
不論喜歡與否， 信用分數(credit scores)都是整體財務的環節之一，攸關房貸、車貸申辦資格與租屋契約，還涉及房屋保險與汽車保險保費多少。美聯社

不論喜歡與否， 信用分數(credit scores)都是整體財務的環節之一，攸關房貸、車貸申辦資格與租屋契約，還涉及房屋保險與汽車保險保費多少。如果想要改善信用分數， 或想維持良好的信用分數，有三個常見誤解必須破除：

一、誤解：信用卡留著餘額沒繳清，才能提高信用分數

信用卡帳單餘額未繳清，每個月只會增加利息負擔，無助於提高信用分數。維持良好的「零餘額」(zero balance)紀錄才對信用分數有幫助。

二、誤解：信用額度利用率(credit utilization ratio)要保持在30%以下

舉例來說，信用卡刷卡額度若為1000元，未繳清的餘額最好控制在30%以下。其實並沒有30%的硬性規定，這個標準只是用來建議消費者不要過度花費。想要提高信用分數的民眾，信用額度利用率維持越低越好。

信用額度利用率偏高或者信用卡接近刷爆，恐將導致FICO評分受到負面影響。信用額度利用率保持在30%以下的建議，適用於消費者持有的每一張信用卡。

三、誤解：千萬不要關閉信用卡帳戶

如果某張信用卡還有卡債尚未還清，要等全數清償之後才關閉帳戶。如果有欠款餘額就關閉帳戶，可能讓整體信用額度利用率頓時上升，信用分數突然大量扣分。

消費者有許多不錯的理由可以關閉信用卡帳戶，包括年費太高，或者想要節制花錢欲望。如果長期以來都按時繳交信用卡帳單，維持低欠款餘額，關閉信用卡帳戶對於個人信用評分不至於有太多衝擊。

值得注意的事，使用信用卡期間向來按時繳交帳單的良好紀錄，即使信用卡帳戶關閉，資料也會留在信用檔案裡長達十年。

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