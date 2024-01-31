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想遠距工作？這10家公司在招人

編譯周靜芝 / 即時報導
如果想在家或在世界任何地方都可工作，不妨考慮從事會計、科技或平面設計方面的工作。示意圖。Photo by Anete Lūsiņa on Unsplash
如果想在家或在世界任何地方都可工作，不妨考慮從事會計、科技或平面設計方面的工作。示意圖。Photo by Anete Lūsiņa on Unsplash

如果想在家或在世界任何地方都可工作，消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，不妨考慮從事會計、科技或平面設計方面的工作。

根據求職網站FlexJobs的最新研究，即使越來越多公司對彈性工作的態度有所保留，上述這些領域的企業主仍努力建立沒有強制規定出勤時間或要求特定上班地點的工作模式。

FlexJobs職涯顧問佛拉娜（Toni Frana）在接受訪問時表示，行銷、教育與遊戲行業也在招募更多遠距、彈性職缺的員工。

FlexJobs透過數據，分析了2024年提供遠距工作職缺最多的公司，並查閱2023年1月至12月期間哪些公司公布的遠程、彈性工作地點的職缺數量最多。這些任何地方都可工作的職缺，員工可以100%遠距工作，不受地點或時區的限制。

在FlexJobs名單中的所有公司都提供全職或兼職遠距工作，沒有地點限制，也不需在辦公室上班。以下是其中10家提供大量遠距工作職缺的公司：語言學習網站FluentU、網路媒體Static Media、加密貨幣交易平台Kraken、區塊鏈平台Chainlink Labs、雲端運算公司Veeva、新創企業服務Invisible Technologies、維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）、行銷顧問公司Finixio、人力資源企業Oyster HR、軟體開發公司科能（Canonical）。

佛拉娜指出，過去一年，遠距工作領域最明顯的變化是，積極招募這類職缺的企業有略微增加。FlexJobs的名單今年新增了16家，報告中提到的企業，例如Chainlink Labs與維基媒體基金會，近年也一直在招聘遠距、彈性工作者。

許多「任何地方都可工作」的職位薪資遠超過10萬元。例如，維基媒體基金會工程總監的徵人啟事開出了16萬7046至26萬66元的薪資條件；Invisible Technologies高級產品經理也提供了17萬元的底薪。

如果希望找到一份遠距工作，佛蘭娜建議在搜尋時使用「不同時區」（time zone independent）、「分布式團隊」（distributed team）與「數位遊牧」（digital nomad）等關鍵詞，因為這些通常會出現在職位的描述中，以區分「任何地方都可工作」與有地點限制的遠距工作。

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