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吃不消 汽車保險年漲20% 紐約保費最貴破3000元

編譯周靜芝 / 即時報導
Photo by Vlad Deep on Unsplash
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CBS新聞報導，雖然美國駕駛人在汽油上的花費比一年前減少了些，但省下的錢很可能被飛漲的汽車保險費給吞掉了。

勞工部日前公布的數據顯示，儘管去年12月的油價比一年前低近2%，但同期的汽車保險費率卻飆升20%，上漲幅度遠超過通貨膨脹率，是去年整體消費物價漲幅的六倍。

其他數據則顯示，汽車保險費的飆升幅度更大。保險比價網站Insurify指出，2023年，美國汽車全險的平均保費漲至每年2019元，比2022年的1633元成長了24%，比2021年的1567元更漲了近29%。2023年，各州的基本保險費用提高至每年1154元。

有幾個因素導致汽車保費一路飆升，包括新冠疫情留下的後遺症。汽車越來越貴，維修成本越來越高，通膨推升了電腦零件與其他零件的成本。

全美各地技師的短缺，讓汽車維修需要更長時間，這也增加了保險公司在客戶修車期間為其支付的租車費用。氣候變遷也插上一腳，更多的車輛在極端天氣下受損，衍生更多的索賠案件，導致保費上漲。

金融理財網站Bankrate分析師麥可布萊德（Greg McBride）表示，這段期間，保險公司還面臨醫療、法律與其他營運成本的增加。

華爾街日報報導，在全州保險公司（Allstate）揚言要取消它在三個州損失慘重的汽車保險後，新澤西州於去年12月批准該公司將保費平均調漲17%，紐約州允許的增幅為15% ，加州的監管單位甚至允許全州保險將保費提高30%。

Insurify的數據顯示，紐約的駕駛人在汽車保費上付出最多。該州車主平均每年要為全險支付3374元，平均每月281元。在該網站的保費排行榜上，紐約高居前十名榜首，其次依序為內華達州的每年2975元（每月240元）、佛羅里達州的2917元（每月243元）、德拉瓦州的2806元（每月234元）、路易斯安納州的2792元（每月233元）等。

保險 保費 新澤西州

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