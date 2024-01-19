他去年每小時賺進799萬 亦即13分鐘就賺進普通人終生所得

亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。美聯社

亞馬遜 公司（Amazon）創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）是現今商業活動的關鍵人物，根據「財星」（Fortune）雜誌報導，他的淨資產從2023年初的1070億，大幅成長至一年後的1770億，暴漲了700億；相當於每天增加 1億9千178萬822元，或每小時增加約799萬868元。

從這個角度來看，貝佐斯在約0.21個小時或約12.76分鐘內賺得的財富，等於美國普通勞工一生收入的中位數，這個數字在2023年為170萬元。換言之，一般勞工終其職涯的所得，貝佐斯只用不到13分鐘就賺到了。

貝佐斯財富劇增，主要來自他持有的亞馬遜股票。自1997年公開上市以來，該公司大幅擴張版圖，不僅稱霸網路零售業，且在亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）的雲端運算與數位串流媒體等領域迭創佳績。這些擴張不斷推高亞馬遜的股價，對貝佐斯的身家也貢獻卓著。2023年，亞馬遜在全球的線上零售營業額預估可達7462.2億元，凸顯該公司在電子商務領域的龍頭地位。

貝佐斯在2022財年獲得的總薪酬為170萬元，其中包括8萬1840元薪資，沒有獎金、股票期權或股票獎勵；其餘160萬元來自其他各類報酬。貝佐斯的薪水自1998年以來一直沒變。

除了亞馬遜，貝佐斯的投資 十分多樣化。他創辦了藍色起源（Blue Origin），這是一家私人航太公司，雄心勃勃、企圖打造太空旅館與樂園。他還在2013年收購「華盛頓郵報」，同時投資了其他各種企業，其中包括Arrived Homes，該公司接受個人以最低100元投資租賃產業。

貝佐斯的投資範圍從新興科技到傳統媒體，展現了他發掘與利用各種商業機會的能力。這種投資方式不僅保護他的金融資產免受市場波動影響，還使他能站上多個新創行業的最前端。

儘管有人批評貝佐斯的慈善捐款與他擁有的財富不成比例，但他已開始增加行善力度。2020年，他捐給「貝佐斯地球基金會」100億元，以應對氣候變遷問題，並資助關懷教育與無家可歸者的各類組織。