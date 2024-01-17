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賣房獲得64萬元利潤 如何避免資本利得稅？

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Steve Buissinne from Pixabay
Image by Steve Buissinne from Pixabay

對步入黃金年齡的人來說，在退休後賣掉長期居住的房屋並換個較小的家，是常見的做法。雖然售屋的獲利會被視為資本利得（capital gains），但國稅局（IRS）通常允許部分獲利（即使不是全部）免稅。

舉例來說，如果賣屋後的獲利高達64萬元，理財網站Smart Asset指出，這將依據是否已婚，決定是否要支付高額的資本利得稅；不過，仍有其他避稅之道，例如利用其他投資損失來抵消收益，或透過「同類財產交換法」來延遲納稅。

當投資的項目增值並以高於最初購買價出售時，獲利將被徵稅，這適用於股票、債券、收藏品與房地產等資產，其中包括個人住宅。

擁有一年以上的資產，適用國稅局訂定的0%、15%或20%的長期資本利得稅率，但實際的資本利得稅取決於納稅人的收入，通常低於一般所得稅率。美國許多州也對資本利得徵稅，稅率與一般所得相同。

不過，個人住屋銷售獲利的處理方式有所不同。如果在過去五年中至少有兩年（累計）居住在該房屋，可將部分或全部收益免稅。所以在準備做出「賣大屋換小屋」這類重大財務決定時，最好先請與財務顧問商量，有助於瞭解此舉對個人財務計畫有何影響。

Smart Asset以出售長期居住房屋淨賺64萬元為例，分析資本利得稅將取決於以下幾個因素：

報稅情況：這將影響可以扣除多少收益。如果已婚並聯合申報，最多可以免除50萬元的售屋獲利；這樣一來，64萬元中就有14萬元需要課稅。如果個人單獨報稅，最多可獲得25萬元免稅額，亦即將有39萬元需要課稅。

• 收入：多數人的資本利得稅率將根據其收入分為0%、15%與20%。

假設資本利得稅率為15%，那麼如果已婚並聯合申報，在適用免稅額後，將需繳納聯邦稅2萬1000元（14萬元 x 0.15）。如果是單獨申報，則需繳納5萬8500元的資本利得稅（39萬元 x 0.15）。

理財專家指出，在適用主要住宅免稅額後，想避免繳納資本利得稅的選擇有限；不過，還是有些可用的技巧，包括：

• 準確計算成本基礎。

• 用投資損失來抵消收益。

• 有些技巧只能在某些情況下使用。例如，如果繼承房屋，便可適用一些特殊規定。

投資 報稅 國稅局

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