17歲華裔少女為天竺鼠「設計住家」 去年賺進41萬元

天竺鼠。Image by Tobias Heine from Pixabay

就讀於加州 山景城(Mountain View)可汗實驗學校(Khan Lab School)的高三學生林貝拉(Bella Lin)，已經打造出自己的寵物籠事業，去年賺進超過41萬元，一切只因12歲時養的天竺鼠失蹤了，讓她決定自己設計籠子。

CNBC「Make It」報導，林貝拉當時覺得把天竺鼠關在小小的籠子很可憐，便將她的三隻天竺鼠放養在後院圍欄裡的草坪。當第一隻天竺鼠消失時，林貝拉以為牠只是「逃家」了，直到後來她爸爸看到老鷹抓走第二隻天竺鼠。

林貝拉想保護最後一隻天竺鼠，但也不願讓牠住進傳統籠子，於是開始自行繪製原型。林貝拉告訴她的電腦程式設計師父親想創造一個更好的籠子，她父親便透過一位前客戶聯繫一家中國工廠並介紹這個想法。

之後林貝拉的生意頭腦一度轉向低價女性休閒服，但公司從未盈利，她也於2022年初關閉此公司。

林貝拉了解到她應該專注在寵物籠上，因為創新和競爭對手更少。她和中國六人團隊一起熬夜研究和虛擬測試產品，由六人團隊負責採購、製造、包裝和拍攝產品，她則負責管理產品設計、定價和行銷。

林貝拉嘗試了多種模式，並從自己的積蓄中投入約2千元，於2022年11月在亞馬遜 上推出新穎寵物籠「GuineaLoft」。工廠首批生產了100個籠子，最初幾個小時內就賣出了三件。兩周之內，GuineaLoft首批產品就在沒有任何行銷的情況下銷售一空。貝拉去年以此申請創業領袖項目「BizWorld」，並從投稿比賽中贏得了1萬元的投資 資金，她說會將這筆錢用於設計兔子、倉鼠等不同類型小寵物的新籠子和配件；每個籠子的25%利潤立即再投資到行銷、受眾研究和新產品開發，該公司去年售出了近1萬1000個籠子、營業額超過41萬元，平均每月約3萬4000元。

貝拉現在申請大學的同時，也考慮高中畢業後先來個「空檔年」(gap year)去參觀中國工廠，了解更多有關生產資訊並發展業務。