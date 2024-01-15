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好哥哥 貝佐斯勸弟妹投資萬元在亞馬遜 現各擁10億身家

編譯莊瑞萌／即時報導
電商平台亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)。美聯社
電商平台亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)。美聯社

電商平台亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)在創辦網路書店初期，成功說服弟妹兩人投資亞馬遜，如今隨著公司股價攀升，兩人身家已經超過10億元。

在1990年代中期，要拿出1萬元投資發展剛起步的網路書店，確實充滿風險，但對於貝佐斯的弟弟馬克(Mark Bezos)與克里斯蒂娜(Christina Bezos)來說，此舉卻讓他們得以名列億萬富翁之列。彭博新聞社(Bloomberg)指出，在1996年，他們兩人以1萬元價格購買3萬股亞馬遜的股票，如今這筆投資報酬率成長驚人，目前股權已經超過10億元，漲幅高達10,249,900%。若以2018年7月31日當時收盤價91元計算，當時兩人各自股權為6億4000萬元，但若以目前亞馬遜股價149元價格計算，兩人各自持有的股權已達10億4400萬元。

由於看到電子商務的潛能，貝佐斯展開極富野心的冒險，在1994年7月創辦亞馬遜公司，當時網路主要仍是由政府及教育部門使用，儘管如此，貝佐斯並不畏懼並堅持理想，深信網路的可能性不只如此。不過，要說服親友當投資人並不容易，貝佐斯甚至提醒他的父母，投資會有70%風險可能血本無歸。

傳聞貝佐斯在1994年與家人、朋友及潛在投資人碰面60次，希望能說服眾人投資他的網路書店，在他接觸過的60個人中，最後有38人不買單。多年後，貝佐斯回想當時遭到這些人的拒絕，他指出有些人仍對於當初謝絕的決定感到懊悔，只能當作這是人生經歷或視為一段難以向人啟齒的往事。

亞馬遜通往成功之路也充滿挑戰，1997年5月15日，亞馬遜以每股18元的價格公開上市，期間歷經了網路泡沫化的動盪時期，但是在貝佐斯的領導之下，該公司不只存活下來還蓬勃發展，業務並擴大到線上零售，更讓公司市值來到1兆5000億元之譜。

馬克和克里斯蒂娜儘管很少對外公開露面，卻與亞馬遜的發展歷史息息相關。馬克目前自己建立了成功的廣告和慈善事業，而克里斯蒂娜則一直保持低調作風，將自己心力擺在家庭和慈善工作上。

貝佐斯 亞馬遜 投資

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