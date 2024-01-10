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專家對去年房市看走眼 那麼2024年適合買房嗎？

編譯周靜芝 / 即時報導
經濟學家對2023年房地產市場的預測都看走了眼。很少人料到去年房屋銷售量會呈斷崖式下跌，從2月份的高點跌至10月份的低點，跌幅約17%；多數則認為房價不會上漲太多。(美聯社)
經濟學家對2023年房地產市場的預測都看走了眼。很少人料到去年房屋銷售量會呈斷崖式下跌，從2月份的高點跌至10月份的低點，跌幅約17%；多數則認為房價不會上漲太多。(美聯社)

有線電視新聞網（CNN）報導，經濟學家對2023年房地產市場的預測都看走了眼。很少人料到去年房屋銷售量會呈斷崖式下跌，從2月份的高點跌至10月份的低點，跌幅約17%；多數則認為房價不會上漲太多。

但根據凱斯-席勒（Case - Shiller）房價指數，2023年的房價創下了歷史新高，自年初以來上漲了7%，比2022年的峰值高出1%，且幾乎沒有人預見房屋貸款利率會漲至近8%。房地產公司房地美（Freddie Mac）的數據顯示，去年10月底30年期固定利率房貸平均達到7.79%，是23年來最高紀錄。

這種情況在2024年會有改善嗎？購屋者對今年房市應抱持何種看法？

房產鑑價顧問公司Miller Samuel執行長米勒（Jonathan Miller）表示，他在去年初稱2023年為「失望之年」，對今年他認為是「漸進改變的一年」。他說，他對2024年的看法是，房屋銷售、價格與貸款利率將逐步獲得改善，但不會有太多立即的變化。

截至去年底，房貸款利率已連續九周下跌，預計今年還會進一步走低，但不至低於6%。全國房地產經紀人協會（NAR）首席經濟學家勞倫斯·尹（Lawrence Yun）表示，他預期今年30年期固定房貸利率將平均降至6.3%。

隨著房貸利率在新的一年漸趨走跌，更多執著於超低房貸利率的屋主眼看他們的利率與現行利率間的差距縮小，將更有意願把房屋脫手。這會給市場帶來更多的庫存，並使某些市場的房價略微下跌，而另一些市場的房價則可望凍漲。

根據房地產網站Zillow的最新預測，2024年房價將持穩，到年底僅下跌0.2%。房地產網站Realtor.com則預期今年房價跌幅會更大些，可望比去年下跌1.7%。

根據NAR的預測，隨著庫存量的增加和房貸利率略降，購屋者有更多的喘息空間，成屋銷售量有機會上揚。勞倫斯預測，今年將有471萬件成屋待價而沽，比去年增加約13.5%，預計至年底將成交410萬件。

勞倫斯同時指出，新建房屋的持續增長也將讓庫存繼續膨脹。他預期今年將有148萬新屋動工，其中包括104萬棟獨立屋與44萬棟多家庭住宅。

利率 房價 房地產

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