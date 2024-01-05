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國稅局本月寄出欠稅提醒信 專家建議收到信要採行動

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Victoria from Pixabay
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在「自動催收通知」（automated collection notices）暫停兩年之後，國稅局IRS）表示將迅速恢復寄送。民眾在收到這類信件，該如何應對，稅務諮詢網站Alliant Group的專家提供了一些建議。

2022年2月，國稅局暫停發送「自動催收通知」，以投入人力處理積壓的信件與報稅表。但該機構表示，從一月開始，將恢復發送；這封「特別提醒函」內容包括納稅人拖欠的金額、還款方式以及可能的罰款減免。

Alliant Group小型商家稅務部門總監吉洛特（Darren Guillot）解釋說，國稅局通常會先寄出CP14，通知民眾欠稅金額，之後每五周會再發出三至四封提醒函。他說，在國稅局暫停發送「自動催收通知」前，許多納稅人可能只收到過第一封信函。

不過，國稅局也豁免了近10億元的滯納金（late-payment penalties）罰款，對象是2020年與2021年欠稅金額在10萬元以下的數百萬納稅人。凡曾經被通知限期在今年4月1日前必須繳交滯納金者，都在豁免之列。

稅務專家提醒，對於2020年或2021年欠稅的納稅人來說，豁免繳交滯納金罰款可能是個好消息，但仍須償還積欠的本金與利息。

吉洛特強調，民眾不能埋起頭，假裝一切都會過去；及時回覆催收通知十分重要，可避免IRS進一步強制性執法。他說，多數納稅人都可透過掃描IRS通知上的二維碼來制定個人付款計畫。

如果欠款（包括稅款、罰金與利息）在5萬元或以下，可上網設定長期付款計畫。如果稅款、罰金與利息金額合計低於10萬元者，也可上網設定180天或更短時間的短期付款計畫。

紐約註冊稅務師庫貝（Phyllis Jo Kubey）表示，能在線上申請分期付款是件很棒的事，她經常為客戶處理線上分期付款協議。她說，如果設定按月支付的選項，並選擇一個很小的金額，例如2元，系統就會預設出一個可接受的最低月付金額。

庫貝說，她通常會建議客戶設定最低月付款的協議，然後在有能力時支付更多金額，「這樣做超級方便」。

國稅局 IRS 稅表

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