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不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

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不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

記者顏伶如／即時報導
Image by Steve Buissinne from Pixabay
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展望2024年，對於企業來說，如何留住人才仍是首要之務。儘管就業市場從熱絡變得略為冷卻，辭職率與疫情期間尖峰相比持續降低，但CNBC新聞頻道與網路民調機構SurveyMonkey聯合進行的職場調查顯示，36%受訪員工坦承過去幾個月曾經考慮換工作。

雇主應該怎麼做，才能讓絕大多數員工願意在公司待久一些？這項聯合調查結果顯示，關鍵並不在401(k)s退休帳戶的雇主相對提撥(employer match)，也不是為員工提供免費午餐或提供健身房免費會員，員工願望清單排行榜的第一名其實是雇主全額承擔健康保險保費

統計顯示，51%受訪員工說希望雇主完全承擔健保保費，超過其他常見的員工福利。有37%受訪者希望擁有401(k)相對提撥，希望就診費用或健身房費用能申請核銷的受訪員工有27%，想要公司設有免費餐廳的員工有26%。

雇主為員工提供401(k)相對提撥，向來被認為對於打造長期財務穩定具有重要影響，但這項調查反映收入明顯不均等之下的現實花費問題：如今員工對於健保費用越來越覺得吃不消。

人力資源顧問機構美世(Mercer)指出，整體而言，大約75%員工有能力在沒有經濟困難的情況下負擔健保費用，但在收入排行榜位於最末端的勞工，只有50%員工有能力負擔健保費用而不會出現財務問題。

怡安保險(AON)健保對策部門資深副總監沃恩肯(Rebecca Warnken)指出，對於某些員工來說，擁有負擔得起的健保，比雇主大方提供401(k)相對提撥更重要。

沃恩肯分析，研究顯示非洲裔、西語裔、拉丁裔及年輕勞工如果遇到提供更完善健保計畫的雇主，較容易考慮跳槽。低收入勞工或患有慢性疾病的勞工可能較喜歡雇主推出能夠支持短期健康問題與財務需求的福利方案，而不是壯大退休帳戶存款。

聯合調查結果顯示，希望雇主全額承擔健保保費的員工比例極高，到了年收入破15萬後渴望程度才降至50%以下。

健保 保費 勞工

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