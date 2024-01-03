科州少女上建築課和同學合建房 父母送驚喜買給她

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科羅拉多州 自由高中（LHS）一名高中女生上建築課與同學親手建造了一棟房屋，現在她可以住在裡面了。18歲的特娜（Victoria Turner）是100多名學生中的一員，她參與建造一座1200平方英尺的房屋，這是該校建築課程的一部分。

特娜在接受「眾生相」（PEOPLE）雜誌訪問時表示，報名參加此一項目出自她個人決定，自七、八歲起，她就想進入建築行業，成為像哥哥一樣的人。四年前，當她知道可以參加建造房屋的課程時，覺得這是個好主意，於是便提出申請。

在費時約三年的時間裡，特娜與其他學區 20所中學的學生為完成建屋任務，經歷了各式各樣的工作。特娜說，多數時候她負責木工工作，也就是地板之類的項目。此外，她還做了大部分的水管裝置工作、砌了幾面石膏牆，並處理了房子的外部。

特娜指出，他們每隔一天施工一次，每次花三個小時，所以一周總計要花六至九個小時建造房子。當工程接近尾聲時，特娜的父母決定買下這棟房子，這讓她十分驚訝。

去年，特娜無意中聽到學生聯絡人與教師赫爾南德斯在談論某個想買下它的人；她開了個玩笑說，如果她媽媽買下它，那將是有史以來最鉅大的回家作業。

特娜說，沒想到她媽媽回答說，事實上她對此極感興趣。當特娜向赫爾南德斯提出了這個想法後，他說，他很樂意她們家能擁有這棟房子。

房屋終於在11月完工，12月可運往特娜父母的土地。在自由高中舉行的完工儀式上，特娜拿到新屋的鑰匙，她與妹妹將住在那裡。她說，目前房價 高漲，她們不用再租房子，能有自己的小窩真的很開心。

五月畢業的特娜在當地一家建造屋頂的公司找到了一份工作。她說，一位有30年資歷的同事告訴她，她是他見過第二位從事這項工作的女性，「這實在很酷」。

特娜說，身為從事建築行業的一名女性，這是條很好的路，能改變勞動力，對於改變未來世界大有助益。