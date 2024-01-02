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沒有大學文憑 亞裔指甲藝術家年賺60萬

編譯莊瑞萌／即時報導
Image by Jill Wellington from Pixabay
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29歲的亞裔美甲藝術家阮珍妮(Jenny Nguyen)的美甲藝術創作，賣給好萊塢大明星一次要價就要500元，而且「賞味期」只有短短幾周時間而已。她目前是名人指定的指甲藝術家並在洛杉磯經營JennPaintt指甲工作室，提供從美甲到假睫毛等多種服務。

但她最擅長的創作是指甲藝術，也就是利用不同凝膠顏料、指甲油、寶石、貼紙和其他工具，在客戶的指甲上創造出細緻雲景或春天花束，而這些設計作品通常只能維持兩到三周時間。根據報稅紀錄，阮珍妮的工作室2022年的收入已超過60萬元，由於客戶群持續增加，預估2023年底前，營收會超過這個數字。

阮珍妮是在紐約霍夫斯特拉大學(Hofstra University)修讀教育，但第二年休學後開始全職工作，幫助父母照顧其他三位手足。她在2019年搬到洛杉磯，並擔任公立學校的代課老師，期待日後繼續在洛杉磯教書。但她說，「我靠教書賺的錢不夠多，」於是才決定自行創業。

不久後新冠疫情爆發，「於是我在Instagram追蹤很多指甲藝術家，封城的時候我待在家，看完影片後告訴自己何不自己也試看看？」

2021年初，她取得美甲師證照，當時花了9000元以及幾周時間完成課程，接著開始在Instagram刊登廣告、主動聯繫攝影師並提供免費指甲藝術拍攝，藉此累積自己的創作實力。果不其然，她設計生動的作品很快在TikTok與Instagram吸引許多人追蹤，連網紅與明星助理紛紛跟她聯繫預約服務。

2022年1月，阮珍妮在洛杉磯市區正式成立工作室，一周約服務300名顧客，公司目前有16名員工，其中包含她的丈夫。她表示，目前自己仍工作到很晚而且周末也必須工作才能讓業務繼續成長，忙的時候，一周工時更長達80到100小時。即便如此，對於能擁有一份自己熱愛而且獲利不錯的創意工作，她認為就算工時長也是值得，「美甲藝術總是令人興奮並且讓人快樂，我非常感恩能夠從事這項工作。」

洛杉磯 亞裔 疫情

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