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全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

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全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

編譯陳韻涵／即時報導
一年一度的全國銀行滿意度出爐，第一資本銀行(Capital One)連續四年奪冠。美聯社
一年一度的全國銀行滿意度出爐，第一資本銀行(Capital One)連續四年奪冠。美聯社

一年一度的全國銀行滿意度出爐，第一資本銀行(Capital One)連續四年奪冠。

市場訊息公司J.D. Power近日公布2023年美國全國銀行滿意度研究報告，結果顯示，大通銀行(Chase)和道明銀行(TD Bank)的客戶滿意度分別排名第二和第三。

J.D. Power金融和支付情報協理麥亞當斯(Paul McAdam)在聲明中表示：「客戶希望銀行幫助他們增加資金並節省時間，若銀行能確保客戶的金融流程變得簡單，例如推出容易使用的行動應用程式，容易理解的信用卡，以及開設新戶的順暢流程，那麼銀行更有可能留住客戶的存款，尤其是資產逾1萬元的客戶。」

J.D. Power今年夏末調查九間零售銀行(retail bank)約1萬3000名客戶，受訪者依據九項因素評估金融體驗，包括信任、交涉對象、帳戶服務、可取得性與靈活性、節省時間和金錢、數位管道，以及解決問題的能力。

J.D. Power這項年度調查已進行七年，而第一資本銀行此次連續第四年獲得最高分。根據今年的排名結果，在第一資本銀行、大通銀行、道明銀行之後，依序為全美銀行(U.S. Bank)、PNC銀行、花旗銀行(Citi)、美國銀行(Bank of America)、富國銀行(Wells Fargo)和Truist銀行。

調查顯示，一般而言，客戶對全國銀行的整體滿意度比2022年略為上升，但考量利率上漲，愈來愈多消費者在投資、財富管理或純數位金融公司開設次要存款帳戶。

J.D. Power今年稍早的另一項研究，調查客戶在全國銀行的數位體驗，結果發現美國銀行、第一資本銀行銀行和大通銀行的行動應用程式滿意度最高；至於整體網路銀行而言，第一資本銀行的得分最高，接著依序為道明、大通、PNC和花旗銀行。

J.D. Power的金融和支付情報協理珍妮佛‧懷特(Jennifer White)表示：「隨著應用程式和線上工具發展程度愈來愈高，客戶逐漸習慣使用進階功能，正確掌握數位操作的業者，可讓該銀行成為客戶理財的核心。」

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