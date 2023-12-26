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這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Lukas Bieri from Pixabay
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根據「薪級表」（Payscale）網站最新公布的報告指出，2022年11月至2023年10月間有超過77萬名美國勞工計畫在6個月內離職，在15個最多員工想離職的工作中，科技和醫療行業佔了大部分。

CNBC報導，這份報告顯示即使是六位數年薪也不足以讓某些員工留在工作崗位上。66%的資深產品經理（senior product managers）表示，儘管他們的年薪中位數為14.4 萬元，但在過去一年中他們仍動念另謀高就。

Payscale人力資源主管克拉克（Lexi Clarke）指出，許多員工表示，他們想離職的原因是經濟前景不明、重返辦公室的指令以及高壓的工作環境。

克拉克說，尤其是資深產品經理，他們可能被科技業的大幅裁員給嚇到了，計畫在其他領域尋找更有保障的工作。

在遇上自家公司裁員時，這些資深主管不得不利用有限的資源繼續工作。克拉克在接受CNBC「Make It」電視節目訪問時表示，裁員影響更多的是留在公司的員工，這會衝擊到他們的日常工作與工作量，產生更大的職業倦怠感。

醫療保健業尤其如此，該行業因工作環境壓力大，導致員工倦怠和離職率偏高。克拉克說，要解決這類系統性問題，醫療保健業首先要做的是確保這些工作有足夠的人手；而讓這些職位能得到公平合理的報酬，則是另一件重要的事。

今年一月起有些州開始實施「薪資透明法」，規定雇主徵才時，必須公開薪資；部分勞工會利用薪資透明化的數據，到其他地方尋找更高薪的工作。根據Payscale數據，截至10月，平均薪資比同期增長了5.4%，而員工在加入新公司時往往會獲得更高的報酬。

以下是最多員工計畫離職的前五個工作：

・資深產品經理：66%在找新工作，薪資中位數為14.4萬元。

・抽血員 (phlebotomists)：62%在找新工作，薪資中位數為3.93萬元。

・二廚（line cooks）：62%在找新工作；薪資中位數為3.22萬元。

・病人護理技師(patient care technicians)：61%在找新工作，薪資中位數為3.77萬元。

・急診護士：60%在找新工作；薪資中位數為7.91萬元。

裁員 勞工

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