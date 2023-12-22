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一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Pexels from Pixabay
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如果想不費太多力氣就能賺到錢，那麼「被動收入」（passive income）可說是不二之選；雖然一開始需要投入人力與物力，但是與持續勞動賺取薪資不同的被動收入有各種類型。有些人已經掌握了門道，聲稱自己每年只需工作10個小時就能賺到六位數；例如社群新聞網站Reddit一位名為Citrous_Oyster的用戶便表示，他透過製作網站實現了此一美夢。

這名用戶表示，他提供的網站訂費為每月150元，包括可無限次編輯、管理、維運與永久更新服務。現在，他每月能賺到5000多元，但一年花在上面的時間不到10個小時，所以絕大多數都屬被動收入。

該用戶解釋說，他製作了一個模板庫，裡面有800多種設計並編碼完成的網站模板，他只需將程式碼複製、貼上組合在一起，幾個小時便能做好一個網站。

他在Reddit上分享說，他花在優化內容與圖片的時間比編碼的時間還多，因為大部分工作都已經完成了；但在過去七天內，他推出了兩項訂閱服務，必須花些時間來管理。他指出，多年的經驗讓他很清楚知道須提供什麼內容、發布在哪裡以及需要的網站架構。

根據這名用戶的網站Codestitch，他的真實姓名為波斯泰爾（Ryan Postell）；該網站詳細說明了任何人可以如何開啟自己的業務、撥打銷售電話或從頭至尾管理一個項目。

波斯泰爾在他的網站上宣稱，打算開始設計個人網頁者，這裡有所需要知道的一切。他說，沒有什麼事是保證能成功的，這只是他個人的經驗，但這是個很好的起點，可以在網路世界裡覓得一席之地。

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