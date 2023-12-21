平均房價16萬 全美最便宜居住地風景優美

北卡風景。Image by 1778011 from Pixabay

美國不乏各種吸引人的居住地點，而位於北卡羅來納州 的一座美麗小鎮近日被評選為最負擔得起的地方；這裡目前平均房價 為16萬1000元，堪稱全美最便宜的居住地之一。

隨著生活成本高漲，越來越不容易找到一個既平價又具有吸引力的地方；而坐落藍嶺山脈（Blue Ridge Mountains）山腳下、適合居家的希科里（Hickory），以其健行步道與南方風情而聞名，可能就是個不錯的選項。

這個位於美國東南部第二大城夏洛特（Charlotte）以北、阿什維爾（Asheville）以東、生活費用不高的小鎮，越來越受到退休 人士青睞；由於它是谷歌（Google）、蘋果（Apple）的技術中心之一，也吸引了不少年輕家庭。

最近，希科里被「旅遊與休閒」（Travel and Leisure）網站評選為最美麗、最便宜的居住地。

該市中心區甫經整建，市容煥然一新，民眾在購物之餘，亦享有充足的休閒空間。全年不斷的各式活動，包括音樂會、藝術嘉年華，甚至有廣受歡迎的「啤酒節」（Oktoberfest）。

貝克山公園（Baker's Mountain Park）距希科里僅一步之遙，是喜愛戶外運動者的天堂；189英畝的美麗森林分布著6英里長的步道，是午後散步好去處。該公園還擁有可供拍照的觀景平台、野餐地點以及為數眾多的野生動物。

希科里湖（Lake Hickory）是個具有105英里水岸線的人工湖，自1927年以來一直是當地人與遊客最嚮往與流連的景點。