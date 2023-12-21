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平均房價16萬 全美最便宜居住地風景優美

編譯周靜芝 / 即時報導
北卡風景。Image by 1778011 from Pixabay
北卡風景。Image by 1778011 from Pixabay

美國不乏各種吸引人的居住地點，而位於北卡羅來納州的一座美麗小鎮近日被評選為最負擔得起的地方；這裡目前平均房價為16萬1000元，堪稱全美最便宜的居住地之一。

隨著生活成本高漲，越來越不容易找到一個既平價又具有吸引力的地方；而坐落藍嶺山脈（Blue Ridge Mountains）山腳下、適合居家的希科里（Hickory），以其健行步道與南方風情而聞名，可能就是個不錯的選項。

這個位於美國東南部第二大城夏洛特（Charlotte）以北、阿什維爾（Asheville）以東、生活費用不高的小鎮，越來越受到退休人士青睞；由於它是谷歌（Google）、蘋果（Apple）的技術中心之一，也吸引了不少年輕家庭。

最近，希科里被「旅遊與休閒」（Travel and Leisure）網站評選為最美麗、最便宜的居住地。

該市中心區甫經整建，市容煥然一新，民眾在購物之餘，亦享有充足的休閒空間。全年不斷的各式活動，包括音樂會、藝術嘉年華，甚至有廣受歡迎的「啤酒節」（Oktoberfest）。

貝克山公園（Baker's Mountain Park）距希科里僅一步之遙，是喜愛戶外運動者的天堂；189英畝的美麗森林分布著6英里長的步道，是午後散步好去處。該公園還擁有可供拍照的觀景平台、野餐地點以及為數眾多的野生動物。

希科里湖（Lake Hickory）是個具有105英里水岸線的人工湖，自1927年以來一直是當地人與遊客最嚮往與流連的景點。

北卡羅來納州 退休 房價

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