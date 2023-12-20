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年終最怕被裁員 保護財務三要點

編譯周靜芝 / 即時報導
對企業員工來說，裁員從來都不是個受歡迎的消息；尤其是在節假日期間，會給員工帶來更大的壓力。圖為員工被公司解雇後離開辦公室。美聯社
對企業員工來說，裁員從來都不是個受歡迎的消息；尤其是在節假日期間，會給員工帶來更大的壓力。圖為員工被公司解雇後離開辦公室。美聯社

對企業員工來說，裁員從來都不是個受歡迎的消息；尤其是在節假日期間，會給員工帶來更大的壓力。CNN報導，即使裁員是在未來幾個月內才會發生，但只要擔心可能被解雇，就會對享受和花錢在家庭與歡度節日的計畫造成莫大影響。

由於裁員是職場中不可避免的事，因此及早開始為工作間的過渡時期做好準備，可以減輕一些個人的焦慮。

1. 了解公司資遣方案：查看公司是否在內部網站上公布了資遣方案。如果有，可依據工作年資計算可能獲得的金額，以及在離職期間雇主是否會繼續補助醫療保險費用。

至少每年做一次檢視，因為不管如何，公司隨時都有可能改變其資遣方案。

2. 估算生活開支：大致估計一下每月在必需品（食物、住房、水電等）上的花費，然後有哪些錢是花在非必需品上，如果必要可削減這些開支。此外，須制定「預算達人」阿里奇（Tiffany Aliche）所建議的臨時「泡麵預算」（noodle budget）。她說，泡麵是最省錢、可打發一餐的食物，「泡麵預算」指在一個月內必要花費的最低金額。

不要忘記將醫療費用列入必需支出項目。如果公司不再繼續補貼醫療費用，可透過「統一綜合預算協調法案」（COBRA）繼續參加團體醫療保險計畫，只是費用昂貴，除自付全部保費，還會被收取2-10%的手續費。

3. 評估將需多少費用以及可利用的資源，並造訪州政府勞動部門網站，瞭解領取失業金的規定：即使獲得遣散費，也不一定能維持在找到下一份與現在收入相當的工作前所需的開支。

保護個人財務就像燉湯，需要計算出每種配料有多少，以及需要多少份量。在這種情況下，配料就是遣散費、失業金、應急儲蓄和可以從副業中獲得的收入。

接下來，算一下如果遣散費與失業金不足以滿足生活需求，需要動用多少應急儲蓄來度過難關。此外，在尋找另一份工作的同時，可考慮如何將所擁有的技能變現。

預算 醫療保險 裁員

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