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存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

記者顏伶如／即時報導
Image by Tumisu from Pixabay
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對於許多民眾來說，節儉是達成長遠財富目標的重要條件，但理財專家塞西(Ramit Sethi)日前在職場社交平台領英(LinkedIn)發文指出，如果節儉到省錢過度，反而會有不利影響。

某些人可能認為「過度儲蓄」(over-saving)是不存在的，畢竟存款太多總比沒有存款來得強。然而，從長期理財的角度來看，儲蓄帳戶(savings account)放太多錢其實不好。專家指出，「過度儲蓄」可能是節儉民眾經常犯下的賠錢錯誤，原因如下：

沒讓財富成長得以最大化

受到聯準會大動作升息影響，存戶在2023年裡能賺到某些最高利息，但現在把500元放進高利息儲蓄帳戶(high-yield savings account)雖然有4%利息，存30年將有34萬7000元，但利息不可能維持高水準長達30年，多年來高利息儲蓄帳戶平均利息不到2%。如果把500元放進 S&P 500指數基金，長期來看平均利潤有10%，放30年將有大約110萬元。

賺取實質回報是負數

稅率為22%的納稅人，4%存款利息繳稅後等於實拿3.12%，州稅、通膨還未計算。2023年10月底消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)為3.2%，整體算來把錢放進存款帳戶等於實質收益為負數。

可以改做有抵稅效果的存款

如果把錢存進退休帳戶，例如傳統型個人退休帳戶(traditional IRA)或401(k)，存款可以有省稅效果。舉例來說，將5000元存進401(k)戶頭，5000元就可以從應稅收入(taxable income)裡扣除。存5000元到傳統個人退休帳戶，報稅時經常也能把這筆錢從應稅收入裡減掉。這兩種帳戶都有延緩課稅(tax-deferred)作用，等到提領時才扣稅，把錢放進儲蓄帳戶則沒有這些功能。

沒有把握雇主相對提撥(employer match)的好處

過度節儉的民眾常常沒有讓雇主相對提撥得到最大化。舉例來說，存到401(k)戶頭的5000元如果占收入6%，雇主相對提撥2500元或5000元到戶頭裡，等於是得到雇主免費送錢(free money)做為投資用途，比起單純把錢放進儲蓄戶頭，是相對更棒的選擇。

儲蓄 退休 401(k)

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