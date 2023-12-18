麥當勞打工出身的富翁 3情況不給小費

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美國獨特的小費文化，讓許多人備感壓力。理財部落格作者山姆 · 道根（Sam Dogen）是名白手起家的百萬富翁，他分享過往的工作經歷，並指出有三種情況他拒絕給小費。

道根表示，他最早的一份工作是在麥當勞 打工，時薪4元，須在滾燙的爐子前烤漢堡，還常因速度不夠快被經理大吼大叫。如今雖已致富，但他從未忘記服務業的艱辛，希望在累積財富的同時也能慷慨解囊。不過，最近他發現給小費不再是自願表達感謝之意，已變成一種「理所當然」的期待，而且所費不貲。

道根指出，大家不妨改變觀念，獎勵提供良好服務者的同時，還能保護自己的荷包；以下是他拒絕提供小費的三種情況：

1. 未提供服務的銷售點

道根舉例說，在購物中心買了一個櫃台展示的糕點，售貨人員只是把糕點放進紙袋裡，在結帳機上敲打幾下，然後將結帳機轉向你，這時螢幕會顯示15%、20%、25%或無小費等選項。道根說，他通常會按「無小費」，或將百分比調整到他認為更合理的水準。

道根說，去喝杯咖啡 也是一樣，除非他與店員建立起個人關係，或是他們的服務很好。

2. 到店自取的外賣

道根表示，比較尷尬的給小費情況，是到餐廳取外賣時，餐點尚未準備好，在坐或站著等待的過程中，可能會和服務人員聊上幾句。

當帳單遞上時，總金額下面有一行寫著「小費」的地方。道根說，他往往毫不猶豫地在小費欄畫上一條橫線。他說，既然沒有享受到服務，就不需要支付小費。他認為，沒必要因為服務人員微笑打招呼而給他小費。

如果道根提前抵達餐廳取餐，服務人員請他坐下、給他倒了杯水，並送上麵包與奶油；他說，那麼給點小費是應該的。

3. 進行房屋修繕的工匠

道根表示，當水管工、電工、承包商或其他工匠到家中修繕時，儘管他們提供了服務，但他也不會給小費。

他們通常會收取基本上門服務費與時薪。這類帳單上，沒有小費的項目，對雙方來說，用現金給小費也很尷尬。不過，道根表示，如果水管工成功地修好困擾他多年的漏水問題，他會不吝留下一筆豐厚小費。

道根說，他的原則是對服務越感激，給的小費越多；但對於服務態度不佳、侮辱他或態度惡劣的人，他可以理直氣壯地不給半毛小費。