一個月買菜只花123元 理財教練分享秘訣

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個人理財線上課程「史上最棒的財經課」(Best Money Class Ever)主理人卡莉·德菲利斯(Carly DeFelice)分享2008年到2021年償清3萬5000元債務，投資 獲利超過10萬元，且一個月買菜只花123元的秘訣。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，如今38歲的德菲利斯在德州 奧斯汀擔任共享空間的社區經理，現金與投資獲利已增至40萬元，但她一年的薪資從未超過5萬8000元。

德菲利斯持續實踐讓她擺脫債務並累積財富的預算 方式，積沙成塔。

舉例來說，德菲利斯9月的買菜錢只有123.65元，考慮當前通膨，這大概是一次購物的花費金額。她表示：「我估計我比其他人少花幾千元，因為我刻意寫下每頓飯的安排，計畫一周要吃什麼。」

德菲利斯表示，她每周的自由支配預算為120元，且身上只帶現金。

她說：「我視此為營運開銷(operating expenses)，先買生活必需品，如食品雜貨、汽油、車用相關，剩下的才是快樂時光(happy hour)，例如與朋友交際、一件新衣服或小禮物。」

換言之，若她想玩得盡興，就得恪守買菜預算。

她會先計畫一周所需食物，通常包括提前準備的大量晚餐。

一旦她確信購物清單涵蓋所有食材，她就有信心依照清單購物，避免購買超出預算的額外雜貨。

她說：「關鍵就是，只買清單上的商品，避免衝動購物。」

德菲利斯將此策略應用於朋友聚餐，這個項目在9月的預算為50元。

德菲利斯表示，無論是買生活必需品或交際，若是有意識的花錢，就不太可能花在沒有意義的事物上。

她說：「我已掌握了社交藝術，擁有令人稱羨的社交生活，且善於存錢。我意識到，與朋友相處的體驗才重要，這也是我找到平衡的方法。」