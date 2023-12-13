你常掃二維碼嗎？政府說易遭身份盜用

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生活中需要掃描二維碼（QR code）的地方越來越多，但聯邦貿易委員會（FTC）表示，掃描二維碼容易導致身份被盜用（identity theft）。

全稱為「快速響應矩陣圖碼」（Quick Response Code）的二維碼，透過智慧手機相機鏡頭讀取，能連結網路與其他信息，已被廣泛應用於餐廳、零售業 等商業場所。數據分析公司Insider Intelligence的資料顯示，今年將有超過9400萬消費者使用手機掃描二維碼。

這項技術可以幫助零售業洞察消費者行為，利用二維碼導向贏得顧客忠誠度的計畫，例如提供優惠、紅利及會員卡等吸引顧客再次消費。然而政府監管部門警告，雖然二維碼能為顧客提供某種程度的便利、有助企業開發業務，但也可能給歹徒提供竊取消費者個資的秘密管道。

詐騙份子會在停車收費站、音樂會場館、停車場、公共傳單與共享單車架等常見地方，在合法商業組織的二維碼上貼上自己的二維碼，以竊取民眾個資。有些騙子則會透過短訊或電子郵件發送垃圾二維碼。

這類騙局通常會稱事出緊急，例如一個可能未期待收到的包裹無法投遞，必須立即聯繫客服人員。FTC在一篇文章中指出，歹徒希望民眾掃描二維碼，然後不假思索地打開連結的網址。

這些惡意的二維碼有時會導向模仿合法網 站的假網站。一旦登錄了偽造的網站，歹徒就可竊取民眾所提供的任何信息。FTC表示，有時掃描二維碼就會自動在手機等個人裝置上安裝惡意軟體。

FTC說，掃描二維碼前最好三思，如果它出現在意想不到的地方，請先檢查一下；如果它包含一個拼寫錯誤的網址，便可能是詐騙。此外，對意外收到的二維碼要提高警覺，即使來自企業看似合法的短訊或電子郵件，也要透過電話或網路查證。

另一防範之道是，更新手機軟體。安裝最新版本的智慧手機操作系統，並使用強大的密碼保護網路帳戶；同時使用多重身份驗證，確保只有個人才能登入自己的帳戶。