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聯邦助學金申請表延至年底出爐 專家建議儘快填好

記者顏伶如／即時報導
FAFSA今年延至12月開放申請。(美聯社)
FAFSA今年延至12月開放申請。(美聯社)

聯邦政府為2024-2025學年度使用的「免費申請聯邦學生補助表」(Free Application for Federal Student Aid，FAFSA)推出操作更簡便的更新版本，今年12月31日之前將開放申請，比過去幾年開放時間足足遲將近三個月。教育部說，明年開始將恢復到每年10月1日開放系統的時程。

維吉尼亞529計畫」(Virginia529)執行長莫里斯(Mary Morris)說：「諷刺的是，他們更改FAFSA，希望變得更簡便、更容易使用，可是在更改的過程中，問題卻因此產生。」

莫里斯指出，對於學生家庭來說，必須搞懂新手續、適應新模式，還面臨申請時程延後等狀況，所有經歷讓人生畏，既害怕又煩惱。

FAFSA是取得所有聯邦獎助學金的入口，包括學貸、工讀計畫及助學金。贈款(Grants)是學生最希望得到的援助方式，因為贈款通常不必償還。新規提高聯邦所得門檻，讓更多學生有資格領取助學金。

從歷年狀況來看，高中畢業生由於沒有填寫FAFSA表格，結果累計錯失數十億聯邦助學金。許多家庭誤以為並不符合獎助金領取資格，因此懶得填表。其他家庭則說，填表手續冗長且非常複雜，只得放棄。

全美最大私人學貸業者沙利美(Sallie Mae)發言人卡斯特蘭諾(Rick Castellano)說，雖然新版表格推出時程延誤，盡快填寫FAFSA表格，還是有好處。

他說，某些經費補助是「先到先拿」方式頒發，某些項目則是經費有限，因此越早完成填表的家庭相對也越為有利。

卡斯特蘭諾指出，更新版FAFSA終於上線之後，可能出現某些技術問題，尤其是網站流量大增的時候，但如此狀況應該不至於讓家庭無法完成填表。他強調，雖然填表過程可能遇到一些小問題，但學生與家長都應該盡可能早點完成填表。

新版FAFSA推出「學生補助指數，SAI」(Student Aid Index)計算方式，預估家庭可以為孩子負擔多少大學開銷。計算過程中將直接從國稅局(IRS)匯入聯邦所得稅稅務資料，將原本回答的108道問題縮減到只剩50題。

學貸 維吉尼亞 聯邦政府

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