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未付罰款 科州屋主不知58萬房子被法拍賤賣8.5萬元

編譯廖振堯／即時報導
法拍屋。示意圖。美聯社
法拍屋。示意圖。美聯社

科羅拉多州丹佛的門多薩斯(Mendozas)一家住在當地的Green Valley Ranch社區，7年來他們不僅從來沒有拖欠過房貸付款，且幾乎快要還清了。然而屋主協會(Homeowners Associations，HOAs)卻在門多薩斯不知情的情況下，以8萬5千元賤價法拍賣掉價值58萬元的房屋。

彭博社報導，門多薩斯收到語音留言，稱「在此通知您的房子已被法拍」，一家人才意識到一切是真實的：房子已經屬於別人了。

如果任何家庭違反屋主協會的規則，即使是最輕微的行為，屋主協會也可以處以罰款。若未繳納罰款 或因任何其他原因欠屋主協會的錢，例如未繳納會費，協會便可以房屋行使留置權(lien)和法拍，以遠低於房屋實際價值的價格賣出。屋主協會甚至不需要將程序通知房主。

門多薩斯一家犯的錯便是因為油污路面、未處理枯樹而被處以罰款。但他們本來應是受到保障的，因為科羅拉多州2022年8月通過了「HB 22-1137」法案，旨在當債務來自屋主協會罰款時，該協會不得法拍房屋。

門多薩斯一家卻與其他至少14個家庭一樣陷入灰色地帶，因為該社區屋主協會是在新法案通過前提出這些家庭的法拍，並在法案生效後才執行。Green Valley Ranch社區屋主協會在丹佛因愛打官司而臭名昭著。

糟糕的是，沒有國家法規來規範屋主協會如何設定罰款、估價或強制付款，大多數州甚至沒有專門辦公室來解決屋主協會糾紛，截至2018年只有科羅拉多州等6個州設有社區協會監察員，投訴和糾紛通常只能透過訴訟來解決。

這些案例顯示美國各地房主協會所擁有的權力，可以從自訂規則中不斷升級罰款，最後處以法拍等嚴厲手段強制執行欠款。截至2021年，約7400萬人(近四分之一美國人口)居住在受屋主協會管轄的社區。比率預計還會上升，部分原因是陽光帶(Sun Belt)各州的新開發項目，通常由屋主協會營運。

科羅拉多州 拍賣

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