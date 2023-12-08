22歲三房包租公 為何月花2000元租公寓住？

曾獲2021年東京奧運滑板銅牌、兩度贏得滑板比賽世界冠軍，在世界極限運動會(X Games)滑板項目五次獲獎的22歲的伊頓(Jagger Eaton)。美聯社

22歲的伊頓(Jagger Eaton)曾獲2021年東京奧運滑板銅牌、兩度贏得滑板比賽世界冠軍，在世界極限運動會(X Games)滑板項目五次獲獎。身為滑板職業選手的他，目前也在一步步建立財富基礎。

伊頓接受CNBC新聞頻道專訪時說，現在首要存錢目標就是買下更多投資 房(income property)。他指出：「這算不上嗜好，比較像是我的事業。」

在亞利桑納州梅薩(Mesa)長大的伊頓，今年在梅薩買了三棟房子，希望未來擁有更多房地產。他說，買房子的時候，投入大約5000元到6000元成本，然後長期出租。

年紀輕輕就當「包租公」，但伊頓並沒有住在自己買的房子裡，而是每月花2000元在加州 租屋而居。他說：「基本上，我靠著這些房子創造的被動收入(passive income)，幫我在加州付房租。」

伊頓表示，買房子出租為他打造更好的財務未來。他說：「身為運動員，很年輕就可以賺到蠻多錢，可能從來不會想到要從其他方面創造收入。」

他說，理財觀念是多年學習的心得，因為從小到大的成長過程裡，家裡總是為了經濟而掙扎。他說，一旦遭遇過破產之後，就不會想再發生第二次，希望能夠擁有財富，擁有某種形式的被動收入，房地產就是一例。他表示，對於如今的投資成就感到非常欣慰。

伊頓說，小時候就學會透過傳統方式存錢。他說，第一次收到巨額酬勞是魔聲(Monster Cable)合作案的1萬5000元支票 ，支票則存進了嘉信理財(Charles Schwab)退休帳戶。

不過，伊頓這些年來也犯下後悔的消費決定。

他說，花了7萬5000元買了一輛特斯拉(Tesla)，開了4個月之後，對於充電感到非常厭煩，於是買了一輛卡車，因為還是卡車比較適合自己。