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幼稚園老師經營副業 服務同行月賺萬元

編譯尤寶琪／即時報導
Photo by Vladimir Solomianyi on Unsplash
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俄勒岡州比佛頓(Beaverton)幼兒園老師貝琪．鮑威爾(Becky Powell)8年前休產假期間，閒得受不了，於是聽取朋友建議，利用兒子午睡時間，登上一個名為Teachers Pay Teachers的教育資源平台，利用空閒時間，在沙發或餐桌上工作，製作工作表給其他老師購買和下載以賺取外快。

Teachers Pay Teachers 是一個 Etsy風格，專門提供教育用表格、活動和課程計畫的網路集市；鮑威爾在上面開設了自己的商店，取名為Sight Word Activities，專門教授幼稚園、一年級生和其他年輕學生的讀寫能力。

這項副業的收入一開始並不多，但在幾周之內，鮑威爾在平台上的收入，就足以支付家中的小額帳單；四個月後，她成功賺到足以還清她和丈夫每個月的學生貸款

幾年下來，這個原本每周只有10小時的副業，變成了由鮑威爾和她的丈夫傑羅姆(Jerome)一起經營、收入達六位數的工作。根據CNBC Make It檢視的文件，鮑威爾的Teachers Pay Teachers商店在2022年賺入了12萬5500元。

「我有8年前創造的工作表，至今每年都還能產生數千元的被動收入，」41歲的傑羅姆表示，「就算我發現自己無法做出新的東西…銷售也仍然不間斷。」

鮑威爾表示，自己的教室是這個小副業最完美的實驗室；她可以找出學生最難以理解的概念，然後創造工作表來協助教學，在上網銷售這些工作表之前，先在她幼稚園學生身上測試這些想法。

「我稱我的學生為我的客戶，」鮑威爾笑著說。

鮑威爾第一年就在Teachers Pay Teachers平台上賺了2萬1000元後，她向傑羅姆請益，該如何在平台上建立影響力；兩人隨即聯手，將商店重點放在教導兒童視讀(sight-read)技巧上。

傑羅姆還教鮑威爾該如何研究平台的搜索，讓她可以看到目前哪些工作表最受歡迎，並將熱門關鍵字整合到她的個人資料中。

鮑威爾說，他們把賺來多餘的錢用在「無聊的事上」，像是還清房貸、還清學生貸款，不過也帶兒子去了迪士尼樂園，夫妻兩人還去阿魯巴(Aruba)度假。

貸款 迪士尼 俄勒岡州

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