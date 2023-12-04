50歲單親媽沒有退休儲蓄 15年後為何能穩當退休？

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基於各種原因，珍妮佛‧詹姆斯(Jennifer James)到了50歲還沒有任何退休儲蓄 。當時的她是個離了婚的單親媽媽，擔任行政助理年薪4萬5000元。薪水用來支應房租、買菜、水電費、孩子教育費等開銷之後，已沒有餘力為退休存錢。

她知道必須提高收入，但沒有大學學歷，「感覺被困住」。詹姆斯聽取建議，讀夜間部完成大學學業，同時兼顧家庭、工作、學業相當不容易，但她在53歲那年終於畢業。有了文憑的她爭取到辦公室經理的新職，年薪6萬5000元。

收入增加之後，詹姆斯決定要把20%薪水存起來，設定自動轉帳功能將薪水從支票帳戶轉進儲蓄帳戶。短短兩年之內，她攢下足以維持三個月日常生活所需的急難預備金。55歲時，她開始盡可能壯大退休存款，在雇主提供的401(k)帳戶存入最高上限金額，把15%稅前收入存到戶頭。由於存款某些比例獲雇主相對提撥50%，存款效果大幅提升。

詹姆斯年逾50，依法可以再為401(k)存進追加存款(catchup contribution)，更讓她的帳戶得以迅速成長。她還開立傳統型個人退休帳戶(traditional IRA)，每年存進最高上限金額。努力存錢5年後，她所有退休戶頭合計總額超過10萬元。

到了58歲，詹姆斯出手買下人生第一棟房子。她在夢寐以求的社區買下一棟小型連棟屋(townhouse)，從存款拿錢付了30%的頭期款。為了盡快把房貸還清，她每兩周就繳一次房貸，不是每月繳房貸。

詹姆斯還是把收入的20%先存起來，其中一半放進退休帳戶，另一半用來付房貸額外本金。她花了8年時間就把房貸還清。

進入耳順之年，詹姆斯覺得自己可以開始投資 股票了。她先自學關於投資股票的基本知識，並開立帳戶。她的股票投資在5年裡增值到超過15萬元。股票、退休存款加上房屋淨值，詹姆斯的個人淨資產突破30萬元。

屆滿65歲時，詹姆斯從工作崗位退休，改以兼差性質每周工作三天，賺取收入用來支應日常生活開銷。

退休之後，每年她從退休帳戶提領4%到5%做為生活花費，其他餘額則留在戶頭持續複利滾動。降低開支，花費遵守預算，她發現退休後生活開銷比全職工作時減少許多。

回顧一路走來的理財經驗，她指出，維持固定存錢習慣非常重要。薪水增加後，少花錢、多存錢就是成功關鍵。