打擊不斷 他卻成全球最成功投資人之一

股神巴菲特的投資夥伴孟格曾經歷離婚潦倒、兒子罹癌病逝、單眼失明等打擊，卻不但沒有被擊倒，反成為全球最成功的投資人之一。(美聯社)

股神巴菲特 的投資 夥伴孟格（Charlie Munger）曾經歷離婚潦倒、兒子罹癌病逝、單眼失明等打擊，卻不但沒有被擊倒，反而從中淬鍊出堅毅不拔的奮鬥精神，成為全球最成功的投資人之一。他於28日去世，享耆壽99歲。

1924年出生的孟格，2022年的身價有25億元。巴菲特讚揚他是波克夏 -海瑟威集團裡面，知識最為廣博的合夥人。

孟格不凡的人生路，包括沒有大學文憑就直接在研究所選課，憑實力進入哈佛法學院。他首度就業的萊特和蓋瑞特法律事務所（ Wright & Garrett），給他的年薪只有3300元。

1953年，年紀29歲的孟格，迎來人生一大不順的轉折：和結縭八載的妻子離婚，在那年代，離婚可不是什麼光耀門楣的事，更要命的是，前妻拿走大部分財產，包括住家，朋友們到現在都還記得他頓時變得窮困潦倒的情況。

離婚一年後，孟格八歲的兒子泰迪（Teddy ）確診罹患血癌，對他又一重擊--沒有健保，當時也沒有藥方可救，他咬牙扛起昂貴醫藥費的負擔，心中只能默默承受小兒子的病痛。他要上班賺錢養家，照顧其他孩子，更要眼看著兒子的病情每況愈下。

友人桂仁（Rick Guerin ）回憶起孟格在加州帕沙迪那（Pasadena）醫院和病兒共處、在走廊獨自落淚的景況，都還不勝唏噓。泰迪九歲病逝，更讓孟格悲不自勝。

孟格52歲時，因白內障手術失敗，一隻眼睛瞎掉。失眼之痛，也沒能夠擊倒堅忍不拔的孟格。他學會閱讀點字，硬是不讓身體的殘疾拖垮他的人生旅途。

他說，「嫉妒、憎恨、報復、自憐都是悲慘的思想模式。自憐容易讓人變成偏執狂......人生每件不順事都是讓你學習正確應對的機會。不要沉溺於自憐自艾，你遭受到的打擊，要拿來做建設性的運用。」