50元美鈔不吉利 與破產總統有關？
在各種面額的美鈔中，50元鈔票向來不太受到歡迎，僅次於二元鈔票。CNN指出，許多民眾認為20元鈔票放在皮夾中，很容易和5元或10元鈔票搞混；甚至有人認為50元鈔票不吉利。這種迷信的起源可能和印在50元美鈔上的格蘭特總統(Ulysses S. Grant)破產有關。
這位美國第18任總統和南北戰爭英雄卸任後，轉戰商界，和昔日西點軍校同學華德在紐約華爾街開設投資公司，結果沒想到一生積蓄竟然在一天之間全部被合夥人捲走。當時格蘭特夫婦兩人身上僅剩210元，甚至淪落到必須接受陌生人的接濟。
職業賭徒和拉斯維加斯賭場業者尤其不喜歡50元鈔票，認為會帶來厄運。1950年代一手開創今日賭城基礎的著名幫派份子西格爾(Bugsy Siegel)遭人暗殺時，據說口袋裡就只有50元。
2010年，北卡羅萊納州共和黨籍聯邦眾議員麥亨利(Patrick McHenry)曾試圖推動50元紙鈔改版，將格蘭特的肖像改為第40任總統雷根，但並未獲得足夠支持。50元面額鈔票於1862年首度發行，曾先後使用過漢彌頓(Alexander Hamilton)和富蘭克林(Benjamin Franklin)的肖像，1914年才改用格蘭特肖像至今。
雖說50元鈔票不受歡迎，但去年聯邦政府卻發行了7億5609萬6000張50元面額鈔票，總金額378億元，創下40年來最高紀錄。財政部資料顯示，2019年50元面額紙鈔只占鑄印局(Bureau of Engraving and Printing)鈔票印製總數的3.5%，2022年則暴增為8.5%。
CNN報導指出，這個現象是因疫情期間國人手邊攜帶和家中存放的現金數額都顯著增加，而大面額紙鈔要比一元鈔票節省體積空間。所以聯準會決定增加50元紙鈔的印刷量，滿足民眾需求。
矛盾的是，疫情最嚴重時期，處處封城，所有場所都停止營業，幾乎實體商業交易全面停擺。可見得在不確定的情況下，人們對於現金的依賴大部分出自於心理因素，遠高於實際需求。
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