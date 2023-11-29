50元美鈔不吉利 與破產總統有關？

有人認為50元鈔票不吉利，可能和印在鈔票上的格蘭特總統破產有關。(Getty Images)

在各種面額的美鈔中，50元鈔票向來不太受到歡迎，僅次於二元鈔票。CNN指出，許多民眾認為20元鈔票放在皮夾中，很容易和5元或10元鈔票搞混；甚至有人認為50元鈔票不吉利。這種迷信的起源可能和印在50元美鈔上的格蘭特總統(Ulysses S. Grant)破產 有關。

這位美國第18任總統和南北戰爭英雄卸任後，轉戰商界，和昔日西點軍校同學華德在紐約華爾街 開設投資公司，結果沒想到一生積蓄竟然在一天之間全部被合夥人捲走。當時格蘭特夫婦兩人身上僅剩210元，甚至淪落到必須接受陌生人的接濟。

職業賭徒和拉斯維加斯賭場業者尤其不喜歡50元鈔票，認為會帶來厄運。1950年代一手開創今日賭城基礎的著名幫派份子西格爾(Bugsy Siegel)遭人暗殺時，據說口袋裡就只有50元。

2010年，北卡羅萊納州共和黨籍聯邦眾議員麥亨利(Patrick McHenry)曾試圖推動50元紙鈔改版，將格蘭特的肖像改為第40任總統雷根，但並未獲得足夠支持。50元面額鈔票於1862年首度發行，曾先後使用過漢彌頓(Alexander Hamilton)和富蘭克林(Benjamin Franklin)的肖像，1914年才改用格蘭特肖像至今。

雖說50元鈔票不受歡迎，但去年聯邦政府卻發行了7億5609萬6000張50元面額鈔票，總金額378億元，創下40年來最高紀錄。財政部資料顯示，2019年50元面額紙鈔只占鑄印局(Bureau of Engraving and Printing)鈔票印製總數的3.5%，2022年則暴增為8.5%。

CNN報導指出，這個現象是因疫情 期間國人手邊攜帶和家中存放的現金數額都顯著增加，而大面額紙鈔要比一元鈔票節省體積空間。所以聯準會決定增加50元紙鈔的印刷量，滿足民眾需求。

矛盾的是，疫情最嚴重時期，處處封城，所有場所都停止營業，幾乎實體商業交易全面停擺。可見得在不確定的情況下，人們對於現金的依賴大部分出自於心理因素，遠高於實際需求。