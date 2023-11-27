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付清學貸買第一棟房 紐約華女省錢有道

記者顏伶如／即時報導
Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay
Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay

任職谷歌(Google)的克莉絲汀‧王(Christine Wong，音譯)年薪破10萬，但她日常生活卻過得彷彿只賺3萬，節儉的好處是還清學貸，並在紐約市買下人生第一棟房子。

紐約市全世界開銷最貴的城市之一，房地產資訊網站Zillow統計顯示，紐約房租中位數3300元。若再計算水電費與買菜等花費，紐約生活所費不貲。

其他潛在花費還要納入考量，例如學貸、交通費、保險費等，社交生活也要花錢。克莉絲汀‧王接受財經網站「市場觀察」(MarketWatch)訪問時指出，她盡量爭取抵稅(tax deductions)，累積信用卡點數，許多金融手續盡可能自動化。

精打細算讓她在紐約市買下房屋，還清4萬7000元債務，還有錢可以去新加坡、日本渡蜜月。她的三大省錢之道包括：

一、把所有紅利跟紅包存起來

只要有意外之財入帳，不管是公司發紅利，或親朋好友給紅包，她都存起來拿去還學貸。她說：「對於這點我非常積極。」

二、節省餐費

如果上館子吃飯，克莉絲汀‧王點菜時挑選最便宜的選項。她說：「我並不避諱。」

為了省錢，她點的大多是能有飽足感的碳水化合物，或者預先吃點東西墊肚子。她會先查看餐廳菜單，確認自己預算範圍之內至少有一種餐點可選。如果公司提供免費食物，她就打包帶回家。

三、額外收入

為了賺外快，克莉絲汀‧王透過寵物服務平台Rover幫人顧貓。經營副業的開銷，她則願意投資較多金錢購買單價較貴的產品，讓自己在Rover平台獲得潛在客戶青睞，投資報酬率可以大幅提高。

她說，從做生意的角度來看，成本開銷報稅時可以抵扣，有利於在Rover招攬生意。此外，她表示：「從私人角度而言，貓咪讓我得到很多快樂。」

紐約市 學貸 投資

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