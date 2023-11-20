除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行之外，現金還有其他存放地點。(Getty Images)

今年3月起接連發生的銀行倒閉與信用評等遭降級等事件，讓儲蓄者感到恐慌，許多人擔心自己的錢會受到損失。財經新聞網站Money Talks指出，如果有這樣的憂慮，可以尋找另一個存放現金的地方。以下是該網站建議，除銀行之外的幾個最佳現金存放地點：

1. 聯邦存保公司(FDIC)擔保的流動帳戶

數百萬人將閒置現金存放在富達（Fidelity）或先鋒（Vanguard）等投資 公司；這樣一來，在他們準備購買股票和從事其他投資時便有可用的現成資金。

這些現金通常會被自動「掃入」另一個有聯邦存保公司（FDIC）擔保、利息較高的儲蓄帳戶，被稱為流動帳戶（sweep account）或「掃帳戶」；如此可最大化客戶的利息收入，而這筆錢獲得的保障與銀行的儲蓄帳戶相同。

使用「掃帳戶」的一個好處是，可以保護超出FDIC標準保障額25萬美元的存款。例如，如果在「掃帳戶」中保留的金額超過25萬美元，富達指出，它可能會「使用幾家銀行，而不是僅一家銀行」，以擴大客戶的FDIC保障範圍。

2. 貨幣 市場共同基金

如果不想把錢存在銀行，貨幣市場共同基金（Money market mutual funds）是個相對安全的地方。

Money Talks執行長史泰西·約翰森（Stacy Johnson）曾撰文介紹過貨幣市場共同基金，因為它們風險低、多半投資任何短期可產生利息的商品，並且隨時可以變現。

值得注意的是，儘管風險很低，但從技術上來說，貨幣市場共同基金被視為是一種投資；因為是投資，所以沒有聯邦存保公司的保障，也意味著有可能損失金錢，儘管這種可能性很小。

3. 美國國債

由聯邦存保公司（FDIC）擔保的存款幾乎是萬無一失，而由美國聯邦政府「背書」的錢也是如此。如果相信美國不會很快破產，那麼購買美國國債（Treasurys）就是最萬無一失的選擇。

正如政府所說，國債被認為是一種安全可靠的投資選擇，因為美國政府的誠信和信用保證按時支付利息和本金。此外，大多數國庫券都具有流動性，很容易可出售變現。

國債有多種形式，依償還期限分為短期國庫券（bills）、中期國庫票據（notes）、長期國庫債券（bonds），以及抗通膨債券（TIPS）、浮動利率債券（floating rate notes）等，可根據個人需求購買不同期限的國債。如果真的擔心碰上銀行倒閉等風險，美國國債是一個不錯的選擇。