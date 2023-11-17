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通膨「吃掉」預算 三分之一美國人今年不買節日禮物

編譯周靜芝 / 即時報導
個人理財網站WalletHub的一項最新調查顯示，因應經濟形勢改變，美國人正調整今年的節日購物計畫，包括不買禮物和減少支出。美聯社
個人理財網站WalletHub的一項最新調查顯示，因應經濟形勢改變，美國人正調整今年的節日購物計畫，包括不買禮物和減少支出。美聯社

個人理財網站WalletHub的一項最新調查顯示，因應經濟形勢改變，美國人正調整今年的節日購物計畫，包括不買禮物和減少支出。

該網站日前公布了對近250名受訪者進行的一項具全國代表性的線上調查，結果顯示，由於通貨膨脹，約34%的美國人今年打算捨棄送禮習慣，約28%的人表示，和去年相比，他們計畫在今年節日購物季中縮減開支。

WalletHub分析師哈沛（Cassandra Happe）在接受網路媒體The Messenger訪問時表示，許多美國人因通貨膨脹而調整節日購物計畫，這點並不令人意外。此外，調查結果也發現，許多人正在財務上採取因應對策，例如申請新的信用卡或推遲債務償還，凸顯了個人在財務上的捉襟見肘。

在這項調查之前，全美零售聯盟（National Retail Federation）早先發布的報告指出，儘管消費者對支出更加謹慎，但預期美國11月和12月的零售額將成長3%至4%，達到至少9573億元的歷史新高。去年的節日銷售額比2021年增加了5.4%，達到9295億元。

全美零售聯盟執行長謝伊（Matthew Shay）在11月初的電話會議上表示，今年消費者在購物時要權衡的幾項因素，包括通貨膨脹、油價與利率。在截至9月份的前12個月中，通貨膨脹率平均上升了3.7%。

此外，WalletHub的調查也發現，近五分之一的美國人表示，他們計畫申請一張新的信用卡來支應節日購物。只有53%的人表示，他們會立即付清與節日有關的信用卡餘額；而有25%的人表示，他們需要等到2024 年春季或之後才能還清與節日購物有關的債務。

至於節日捐款，預期也將受到衝擊，近一半的受訪者表示，他們的慈善捐贈將受到通貨膨脹的影響。

通貨膨脹 信用卡 油價

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