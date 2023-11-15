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即使是兼職 這些工作也提供健保

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即使是兼職 這些工作也提供健保

編譯周靜芝 / 即時報導
圖為聯邦醫療保險手冊。(美聯社)
圖為聯邦醫療保險手冊。(美聯社)

如果設定目標打算未滿65歲就提早退休，那麼探究可選擇哪些醫療保險便十分重要。許多人在退休後從事兼職工作，一是能帶來些許收入，二是能享有額外的醫療保險福利；而一些公司也體認到為員工提供醫療保險的重要，願意將這些福利擴及兼職員工。

以下是理財網站Smart Asset列出兼職員工也能享有醫療保險的四家企業：

一、好市多（Costco）

在西雅圖，好市多的員工如果每周工作超過23小時且持續180天，就有資格享有由Aetna管理的醫療保險。除了基本的視力保健外，兼職員工還可以享有價格合理的牙保計畫，包括預防保健和某些基本治療。

好市多員工還可利用賣場內的藥房購買處方藥，該藥房有獨立的處方藥計畫，共付費用低，有別於其他市場上的醫療保險。好市多獨有的「醫療費率福利手冊」中明確列出了員工健康與牙保計畫薪資扣除的具體細節。

二、UPS

如果是UPS兼職員工，且有資格加入TeamstersCare，就可享有基本的健康計畫，其中包括預防性醫療、牙科服務，甚至還有視力方案。受惠於UPS現行的勞資談判協議，這些計畫無需個人付費；與其他公司兼職福利不同的是，這些計畫不會從員工薪資中扣錢。

三、REI

在西雅圖戶外用品公司REI任職的「非豁免員工」（指一周工時若超過40小時，公司需給付1.5倍工資的員工），每周工作約20小時或以上，便有資格享有REI提供的包括醫療與牙保的健康保險計畫。需要注意的是，具體的保險涵蓋範圍會依個人選擇的計畫而有所不同。

四、墨西哥餐廳Chipotle

Chipotle的兼職員工可以選擇兩種醫療保險方案，而加州員工通常有更多的選擇。第一個選項名為Anthem Preventive Plus，保費較低，但提供的保險範圍較小；第二個選項是Anthem Hourly PPO，保費較高，但提供的福利較廣。此外，Chipotle的計時兼職員工還可以考慮額外的牙科與眼科保險。

醫療保險 福利 好市多

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