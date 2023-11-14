富翁抗老年花200萬 卻輸給每月只花108元的她

追求抗老的健康習慣，包括禁食和運動。(Getty Images)

美國科技富豪約翰遜(Bryan Johnson)以他為了追求體態重返18歲的嚴格健康習慣而聞名，甚至還一度接受17歲兒子的輸血，而且不惜年花200萬元以達到目標； 但是，至少一種生物老化指標表明，簡單的抗老化方法可能更有效。

約翰遜花大錢抗老，但卻似乎在這場「逆齡競賽」(Rejuvenation Olympics)中輸給一位名叫朱莉．吉布森．克拉克(Julie Gibson Clark)的女子；克拉克告訴財星雜誌(Fortune)，她每個月的抗老總開支才108元。這個由約翰遜在2023年初推出的「逆齡競賽」排行榜，在六個月或更長時間內，利用DNA 測試對數千名參與者的生物衰老速度進行排名。

克拉克目前在「逆齡競賽」排行榜上排名第二，估計這位現年55歲的女性，每一整年只衰老0.665歲；同時，46歲的約翰遜則排名第六，估計每年衰老0.72歲。

克拉克告訴財星雜誌，她每個月除了27元的健身 房會費外，還會花79元訂購NOVOS保健品，讓她可從中獲得所需補充劑；這位女士還說，她一向注重健康，並能夠在不到10萬美元的年薪下有效抗老。

克拉克表示，和約翰遜一樣，她的健康習慣包括禁食和運動；她每天禁食16小時，早上4點45分到5點之間起床，者上上10點或11點左右，吃當天的第一餐；同時，她還會花時間進行有氧運動和肌力訓練、冥想，並每天吃約16盎司的蔬菜 。

約翰遜在過去曾詳細介紹過，每年花費約200萬元的抗衰老療法；約翰遜說他嚴格遵守據說有助長壽的「藍圖計畫」中200多項規定，包括嚴格飲食，像是食用蔬菜和扁豆的混合物，以及每天服用 111 種補充劑；約翰遜表示，他會在每天早上吃完一天所需所有餐點。