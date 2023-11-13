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WSJ：聯邦存款保險公司被爆職場性騷、厭女

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 想回原本住的酒店

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

編譯廖振堯／即時報導
越來越多的個人、家庭和小企業主莫名被銀行關閉帳戶，也無從了解理由為何。(Getty Images)
越來越多的個人、家庭和小企業主莫名被銀行關閉帳戶，也無從了解理由為何。(Getty Images)

銀行為阻絕詐欺、恐怖主義、洗錢、人口販賣等犯罪行為，時常針對可疑活動的帳戶發出警示，進而關閉帳戶。但監控和審查的過程並不透明，越來越多的個人、家庭和小企業主莫名被關閉帳戶，也無從了解理由為何。

紐約時報報導，法律規定當銀行發現高風險、可能違法的行為時，必須提交「可疑活動報告」(SAR)。根據湯森路透，銀行業2022年提交超過180萬份SAR，短短兩年暴增50%，今年更可能達到近 200萬份。

有關SAR 的聯邦數據顯示，當局最擔心的活動是什麼。去年，SAR最常引發警告的類別包括可疑支票、資金來源顧慮和「沒有具體經濟、商業或合法目的的交易」。匯款和可疑電子轉帳，也是銀行申報SAR 的常見原因。 

前銀行員工、編寫可疑活動演算法的安薩里(Aaron Ansari)說螢幕上的冷漠數字一點都不人性化，只要符合幾個條件就會出局，儘管客戶現實中可能只是奉公守法的小市民。

在紐約市擁有幾家酒吧的德萊尼(Bryan Delaney)多年來每周一、周五將現金存入銀行，並習慣把金額剛好設為整數，千元以下的零頭便作為店內找零。但今年大通(Chase)卻關閉酒吧及德萊尼夫婦的個人支票和信用卡帳戶。

銀行指出，德萊尼存款的方法可能涉及存款分拆(Structuring)，也就是將大筆現金分拆多項，以低於1萬元的申報限額。德萊尼卻說金額都是湊巧的，他多年來也填寫過大量申報表格，並無刻意躲避之意。

來自奈及利亞、在摩根士丹利擔任數據分析師的拉迪波(Oore Ladipo)則說2018年他在等待工作前，父母每個月以國際電匯約1500元幫他先付房租。那年夏天大通便發出帳戶關閉通知，拉迪波認為家鄉可能是罪魁禍首，原因則是交易網路似乎出現一名詐騙集團成員。

被花旗關閉帳戶的波特(Caroline Potter)也得不到解釋，最後只能猜是因為她丈夫的老闆最近被某家大麻公司收購，因此丈夫薪水恐被列入黑名單。

其他可能會被列入關注的行為還包括異常現金提款、犯罪前科、標會等等，但客戶往往不知道已觸發多次SAR，也很難追問理由。

支票 詐騙集團 紐約時報

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