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沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

編譯莊瑞萌／即時報導
目前認證麻醉助理只能在20個州與哥倫比亞特區執業。（Getty Images）
目前認證麻醉助理只能在20個州與哥倫比亞特區執業。（Getty Images）

一名在佛羅里達州坦帕市(Tampa)執業的麻醉醫師助理，大學畢業後攻讀研究所而非就讀醫學院，並從基層助理開始做起，目前年薪已超過20萬元。

28歲的羅德里格斯(Chabely Rodriguez)是一名取得證照的麻醉醫師助理(CAA)，協助醫生在病患手術或其他醫療檢查前保持舒適和鎮靜。她說，「成長過程中，我熱愛科學，那是我最愛的學科，尤其是化學，我喜歡背後的批判性思考，我想要追求醫學領域的職業。」

擔任2年全職麻醉醫師助理後，羅德里格斯2022年年薪21萬入袋，今年更有望超過這個門檻。

她的父母親是在布碌崙定居的墨西哥移民，之後並在紐約上州購買一處農場。手足5個人在農場幫忙生活中長大。羅德里格斯留在紐約就讀公立的布魯克林學院(Brooklyn College)，住在家中，部分學費由父母親幫忙並透過申請獎學金，讓她順利不用貸款完成大學學業。

她原本在讀預醫課程，但畢業後發現就讀醫學院所需的時間與費用不是她所能負擔，之後研究麻醉醫生助理這門職業，並跟隨認證麻醉助理實地了解工作內容後，讓她確信這就是屬於她的職業。目前認證麻醉助理只能在20個州與哥倫比亞特區執業，這也是讓羅德里格斯選擇在佛州生活與工作的原因之一。

大學畢業後，她繼續前往諾瓦東南大學(Nova Southeastern University)取得麻醉學碩士學位，幫她日後順利取得麻醉助理的認證。不過，2年研究所學費將近20萬元，迫使羅德里格斯必須申請助學貸款，但她只花了2年，就把六位數的貸款還光。

即使已還完貸款，羅德里格斯依舊保有將收入一半存下來的習慣，除了想無憂無慮去四處旅行以及留作退休預備金外，也與她的成長背景有關。她表示，由於童年家裡不富裕，讓她養成了一種「匱乏心態」(scarcity mindset)，即使已經存了很多錢，仍會擔心發生失業等這種最壞情況。她說：「我就是覺得一直要為最壞情況做好準備。我之所以拼命加班，就是為了確保自己能有備無患。」

貸款 醫學 紐約上州

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