退休後開銷不見得馬上大減 直到這個年紀

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在美國多數上班族要到67歲才達到完全退休 年齡，而就每年的生活開銷而言，退休初期往往要比往後昂貴許多。

有趣的是，大多數人會發現約在75歲時，生活開銷會急劇下降。根據金融理財網站SoFi的數據，在2016至2020年間，65歲至74歲的退休人士平均每年花費5萬3916元，但75歲及以上的退休人士僅花費4萬1637元。

金融機構NewRetirement指出，人們退休後的支出通常比工作期間減少20%，而且還會逐步縮減。勞工福利 研究機構（Employee Benefit Research Institute）則預估，一般人退休後前兩年的開銷會下降5.5%，第三年或第四年會下降12.5%，然後才逐漸放緩。

財務信託顧問波特（Alan Porter）表示，退休通常分為三個階段：開始幾年的樂活期（go-go years）、接著進入慢活期（slow-go years），最後則是垂暮期（no-go years）。經歷這些不同的階段，生活的支出會呈現鐘形曲線。以下是波特分析鐘形曲線中的一些現象：

• 波特說，剛開始幾年的「樂活期」，由於處於退休初期，身體可能還比較健康；多數人會花更多的錢來享受退休生活，例如旅遊、外出用餐或探訪親友。

• 在「慢活期」，通常是80到90歲，生活支出將開始放慢，因為身體狀況不允許個人在時間與金錢上做那麼多事情。

• 「垂暮期」一般從90歲左右開始，此時可自由支配的收入不多，但需要為醫療保健或照護需求支付大量費用。

波特提醒，在退休歲月延長的現代，根據年齡進行的理財規畫可確保錢財不會在活得更長時不夠用。他說，這代表要考慮到職業生涯結束後各階段生活支出的變化。